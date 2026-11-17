Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşmelerinde Yeni Yol Grubu İstanbul Milletvekili Birol Aydın, SZC TV'ye kayyum atanmasına tepki göstererek, "Maalesef iktidar son dönemlerde sokakta zemini kaybettikçe, vatandaş nezdinde itibarı azaldıkça hoyratça davranmaya başladı. Bu operasyonlar aslında bir korkaklık emaresidir" dedi. Yeni Yol Grubu Ankara Milletvekili Sadullah Ergin ise 6 Şubat depremlerine ilişkin AFAD'ın hazırladığı tatbikat ve eylem planlarını hatırlatarak, "AFAD 6 Şubat depremlerinin olacağını ve muhtemel yıkımları öngörüyordu. Tatbikat yaptı, planlama yaptı, kamu kurumlarına ev ödevi verdi. Üç yıl sonra afet gerçekleştiğinde şaşa kaldık, dona kaldık" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay Raporları görüşülüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çitfçi'nin sunumunun ardından gruplar adına konuşmalara geçildi.

BİROL AYDIN: "BU OPERASYONLAR ASLINDA BİR KORKAKLIK EMARESİDİR"

Yeni Yol Grubu İstanbul Milletvekili Birol Aydın, SZC TV'ye kayyum atanmasına tepki göstererek, "Maalesef iktidar son dönemlerde sokakta zemini kaybettikçe, vatandaş nezdinde itibarı azaldıkça hoyratça davranmaya başladı. Bu operasyonlar aslında bir korkaklık emaresidir. Ancak çok korkanlar bu kadar cesur olabilirler. Ben iktidarın cesur adımlar atmasını kendilerine tavsiye ediyorum. Cesurlar ancak hukuk içinde kalırlar, özgürlük alanlarını muhafaza ederler, kurumları ve kuralları işletirler" dedi.

İçişleri Bakanlığı bütçesinin genel bütçe içerisindeki payının yüzde 7'nin altına düştüğüne dikkati çeken Aydın, 1,8 trilyon liralık bütçeyle Bakanlığın genel bütçeden aldığı payın yüzde 6,5 düzeyinde olduğunu ifade etti. Aydın, bütçe açığı ve faiz ödemelerine ilişkin değerlendirmesinde, şunları söyledi:

"Yaklaşık 3,9 trilyonluk bütçe açığı ve ondan 107 milyar daha fazla faiz ödemesi olan bir bütçenin içerisinde biz on beşte 1'lik bir bütçeyi konuşuyoruz. Faize ülkemizin en temel bakanlıklarından biri olan İçişleri Bakanlığımızdan daha fazla, iki katı daha fazla pay ayıran bir ekonomi yönetimine sahibiz biz. Faize ödediğimiz para Türkiye'mizin en önemli bakanlıklarından biri olan İçişleri Bakanlığına verilenin iki katından daha fazla."

Bakanlıkların yönetim biçimini de eleştiren Aydın, "Bugün ne yazık ki bakanlarımız, bakanlıklarımız Beştepe'den uzaktan kumandayla idare edilmektedir. Televizyon ekranları bakanlıklarda, kumandalar Beştepe'dedir; bakanlarımız iktidardadır ama muktedirler danışmanlardır. Başarı olarak kabul edilen her ne varsa Beştepe'ye yazılıyor, başarısızlık namına ne varsa da bakanların namına geçiriliyor. Bir bakan davul zurnayla karşılanıyor, davul zurnayla karşılanan bakan yine aynı çevrelerce yuh çekilerek adeta gönderiliyor; böyle bir kısır döngü içerisindeyiz" dedi.

SADULLAH ERGİN: "AFAD DEPREMİN OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORDU"

Yeni Yol Grubu Ankara Milletvekili Sadullah Ergin, konuşmasında İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) çalışmalarını değerlendirdi. 6 Şubat depremlerinin afetlere hazırlığın, afet sonrasındaki müdahaleden daha önemli olduğunu gösterdiğini belirten Ergin, AFAD'ın yalnızca afet sonrası müdahale faaliyetleri üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

AFAD'ın 2009 yılında 5902 sayılı Kanun'la kurulduğunu hatırlatan Ergin, kurumun kuruluş amacının afet yönetimindeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak, kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak ve müdahale odaklı anlayıştan risk azaltma ve hazırlığı esas alan bütünleşik bir afet yönetimine geçmek olduğunu ifade etti.

Ergin, AFAD'ın 2018 yılında İçişleri Bakanlığına bağlanması ve 2022 yılında yapılan teşkilat değişiklikleriyle kurumun görev ve çalışma yapısında önemli değişiklikler yaşandığını belirterek "Asıl mesele AFAD'ın hangi bakanlığa bağlı olduğundan ziyade kurumun kuruluş amacı doğrultusunda risk azaltma, hazırlık ve koordinasyon görevlerini ne ölçüde yerine getirebildiğidir. 6 Şubat depremleri de bu soruyu bütün boyutlarıyla önümüze koymuştur" dedi.

Ergin, afette 60 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini, daha fazla kişinin yaralandığını, uzuv kayıplarının yaşandığını, yüz binlerce binanın yıkıldığını veya ağır hasar aldığını ve milyonlarca kişinin depremden etkilendiğini söyledi. Ergin, depremin maliyetinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı raporunda 103,6 milyar dolar olarak belirtildiğini aktardı.

Afet yönetiminde AFAD'ın yanı sıra ilgili bakanlıkların, valiliklerin, belediyelerin, güvenlik birimlerinin ve diğer kamu kurumlarının da sorumlulukları bulunduğunu ifade eden Ergin, merkezi koordinasyon ve hazırlık bakımından AFAD'ın konumunun önemli olduğunu vurguladı.

Depremin ilk üç-dört gününde arama kurtarma ekiplerinin sahaya inemediğini, kurumlar arasında koordinasyon sağlanamadığını, haberleşme ve ulaşım altyapısında aksaklıklar yaşandığını belirten Ergin, afet öncesi hazırlıkların da sorgulanması gerektiğini söyledi.

Ergin, AFAD'ın 9-11 Ekim 2019 tarihlerinde Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği tatbikatta, Pazarcık merkezli 7,5 büyüklüğünde deprem senaryosunun ele alındığını hatırlattı. Tatbikatta olası bir depremin yaratacağı yıkımın yönetilmesine yönelik hazırlıkların gözden geçirildiğini ve kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edildiğini belirten Ergin, tatbikat sonrasında rapor hazırlandığını da bildiklerini söyledi.

Kahramanmaraş için 2020 yılında İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlandığını, planda üç amaç, 21 hedef ve 255 eylem belirlendiğini, bunlardan 213'ünün kamu kurumlarına sorumluluk olarak dağıtıldığını kaydeden Ergin, şu soruları yöneltti:

"Peki, 6 Şubat 2023 geldiğinde bu eylemlerin kaçı tamamlanmıştı? Tamamlanan çalışmalar hangi riskleri ortadan kaldırmış veya azaltmıştı? Bu planların uygulama sonuçları düzenli olarak izlenmiş ve kamuoyuyla paylaşılmış mıydı?"

Tatbikat ve eylem planlarına rağmen deprem sonrasında yaşananlara dikkati çeken Ergin, "Depremden üç buçuk yıl önce yapılan tatbikatta AFAD olası deprem karşısında güçlü ve zayıf yönlerini tespit ediyor. Yine, depremden iki buçuk yıl önce 2020'de eylem planı yapılıyor ve kamu kurumlarına ev ödevi veriliyor fakat 6 Şubat'ta afet gerçekleştikten sonra sanki hiç haberimiz yokmuş da sürpriz bir afetle karşılaşmışız gibi bir tablo ortaya çıkıyor" dedi.

Arama kurtarma ekiplerinin sahaya ulaşamaması, koordinasyon sorunları, haberleşmenin kesilmesi ve ulaşım altyapısının çökmesi karşısında çaresiz kalındığını belirten Ergin, "Ben de Hatay'da kendi enkazımızın başında ilk üç gün çaresiz bir şekilde uzanacak bir yardım eli bekledim. Dördüncü gün ilk iş makinesi enkaz bölgesine gelebildi. O saatten sonra ancak cenazelerimizi çıkartmaya başladık" diye konuştu.

"AFAD'IN KURUM İÇİ DEĞERLENDİRME RAPORLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILMALI"

Konuşmasında geçmişte yaşanan acıları yeniden gündeme getirmek amacı taşımadığını belirten Ergin, afet yönetiminde plan hazırlamanın yanı sıra bu planların uygulanmasının ve sonuçlarının denetlenmesinin önemine işaret etti. AFAD'ın deprem öncesinde olası yıkımlara ilişkin senaryo ve planlar hazırladığını vurgulayan Ergin, sözlerini şöyle tamamladı:

"AFAD 6 Şubat depremlerinin olacağını ve muhtemel yıkımları öngörüyordu. Tatbikat yaptı, planlama yaptı, kamu kurumlarına ev ödevi verdi. Üç yıl sonra afet gerçekleştiğinde şaşa kaldık, dona kaldık. Tatbikat sonuç raporu AFAD'ın elinde, verilen ev ödevi AFAD'ın elinde; 6 Şubat 2023 Deprem sonrası yaşanan manzara AFAD'ın kayıtlarında mevcut.

Tüm bu yaşananlardan sonra AFAD bize işini yapmayanları, riski azaltmak için atılması gereken adımları atmayanları, görevini ihmal edenleri ve içine düşülen aciz tabloyu izah eden bir açıklama yapmalıydı. Bugüne kadar böyle bir açıklama görmedik ancak kurum içerisinde bu tablonun değerlendirilmesinin yapılmış olduğunu düşünüyorum. Tüm bu yaşanmışlıkların nedenlerini ve bu tabloyu sorgulayan açıklamaların yapılması sadece bir beklenti değil, kaybedilen binlerce cana karşı en temel sorumluluktur. Bu nedenle, bir an evvel kurum içi değerlendirme raporlarının kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılması önemlidir."