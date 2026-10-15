Yeni Yol Partisi'nin fon krizi önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi - Son Dakika
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Yeni Yol Partisi'nin fon krizi önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

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Yeni Yol Partisi\'nin fon krizi önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
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Yeni Yol Partisi'nin fon krizine ilişkin Meclis araştırma önergesi, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Önerge, krizin ekonomik ve sosyal etkilerinin araştırılıp kırılgan kesimlerin korunmasını amaçlıyordu.

(TBMM) - Yeni Yol Partisi'nin, "fon krizi"nin ekonomik ve sosyal etkilerinin araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesi, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Genel Kurul'un gündemine geçilmeden önce siyasi partilerin grup önerileri görüşüldü.

Yeni Yol Partisi, fon krizinin ekonomik ve sosyal etkilerinin ortaya konulması, özellikle ekonomik açıdan kırılgan kesimlerin korunması, kamu kurumlarının sorumluluklarının belirlenmesi ve krizin olumsuz sonuçlarını en aza indirecek ekonomik, mali ve sosyal tedbirlerin tespiti"ne ilişkin araştırma önergesinin gündemin önüne alınarak bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi verdi.

Öneri üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı" söylemini eleştirerek yaşananları "yüzyılın soygunu" olarak nitelendirdi. Doğan, fon krizine ilişkin araştırma komisyonu kurulması gerektiğini belirterek, yolsuzlukla mücadele edilmesi çağrısında bulundu. Doğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Araştırma komisyonu mutlaka ama mutlaka kurulacak; bu yolsuzlukla ya hakkıyla mücadele edecek, üstüne gideceksiniz veyahut tıpış tıpış evinize gideceksiniz. Bunun ortası yok. Oluşturmuş olduğunuz Türkiye Yüzyılı ile ilgili sadece bir tane fotoğraf söyleyeyim. Bakın, iki gün içerisinde bu ülkede ne yaşandı? 25 Eylül günü kamuda hizmet vermiş emekli bir polisimiz Anayasa Mahkemesi'nin önünde 'Geçinemiyorum' diye intihar etti. 30 yıl bu ülkeye en zor arenada hizmet vermiş bir insanımız 'Geçinemiyorum' diye intihar etti. Bir gün sonrasında o polise hakkını veremeyen iktidarın bir yöneticisinin onun maaşının 90 bin katını beş ayda kazandığı ortaya çıktı. Unutmayın ki bugün araştırma komisyonuna 'hayır' diyenler, o intihar eden emekli polisimizin katilidirler."

KARABAT: "'BEN İSTİFA EDİYORUM' DİYECEK TEK BİR İNSAN YOK MU?"

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, vatandaşların parasının hiç edildiğini savunarak, sorumluluğun hangi kurumda olduğunu ve tasfiye kapsamında ne kadar para toplanacağını sorduklarını ancak bürokratlardan net yanıt alamadıklarını söyledi. Karabat, konuşmasında şunları söyledi:

"Dün gece bütün bürokratlara sorduk, hepsi kendilerinin suçsuz olduğunu ifade ettiler. Rakam sorduk, basit bir muhasebe ofisinin vereceği rakamı ne yazık ki bir tanesi veremedi. 'Kaç para toplayacaksınız?' cevap yok. 'Ne kadar verildi?' cevap yok. 'Bir kişi para ödedi, üç kişi daha var' dedi Adalet Bakanı. 'O üç kişi kim, ne kadar verdi?' cevap yok. Takas Bank'a sorduk: 'Ağustos 2028'den sonra işlemlere devam ettiniz mi? Tera Bank'ı, Tera'yı finanse ettiniz mi?'. Ses biraz düşük: 'Evet, ettik'. 'Ne kadar ettiniz?'. 'Ama teminat aldık, 23 milyar'. 'Teminat nakit mi?', 'Hayır, değil', 'Ne kadar verdiniz?'. Suçüstü haline bakın: 9 milyar vermişler!. Ne zaman vermişler? 28 Ağustos'tan sonra, eylül ayı içerisinde. Bu 9 milyar kime verildi ya? Bu 9 milyar yurt dışına giden para olabilir mi? Peki bunu yapanlardan bir tanesi istifa etti mi? Bir tanesi görevden alındı mı? ya içinizde bir tane 'Ben istifa ediyorum' diyecek bir tane insan yok mu değerli kardeşlerim?"

Öneri, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Görüşmelerin ardından Başkanvekili Beyazıt, birleşime 5 dakika ara verdi.

Genel Kurul çalışmalarının yeniden başlamasıyla birlikte grup başkanvekilleri, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için baş sağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA
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