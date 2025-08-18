Yeni Zelanda'da Casusluk İtirafı

Yeni Zelanda'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan bir askerin, duruşmada suçunu itiraf etmesi, ülke tarihinde bu tür bir suçlamanın ilk kez kayıtlara geçtiği olay oldu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre ülkedeki Linton Askeri Kampı'ndaki askeri mahkemenin bugün görülen duruşmasında Aralık 2019'dan beri yargılanan asker suçunu itiraf etti.

Söz konusu askerin, yabancı bir ajan olduğunu düşündüğü kişiye ülkenin "hassas bilgilerini" teslim ettiğini kabul etmesi, Yeni Zelanda'da "askeri casusluk" suçlamasıyla yürütülen ilk kovuşturma niteliği taşıyor.

İddianamede askerin "yabancı ajan" olarak tanımlanan kişiye, diğer bazı askerlere ait mal varlıkları kayıtları, üslere ait haritaları, görüntüleri ve telefon rehberlerini ele geçirerek teslim ettiği suçlaması yer alıyor.

Askeri mahkeme iddianamesinde, "aşırı sağ gruplarla" bağlantısı olduğu öne sürülen söz konusu askerin, yakalandığında, Christchurch kentinde 15 Mart 2019'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına ait görüntü kaydını ve cami saldırganının "manifesto" olarak tanımladığı metni üzerinde bulundurduğu aktarıldı.