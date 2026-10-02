Yeni Zelanda\'da en az 12 cüce katil balina öldü, kurtarma çalışmaları sürüyor

WELLINGTON, 2 Ekim (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın Ninety Mile Plajı'nda karaya vuran cüce katil balinalardan en az 12'si hayatını kaybetti. Doğa koruma yetkilileri, Maori kabileleri ve gönüllüler hayatta kalan balinaları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Zelanda Doğa Koruma Bakanlığı'ndan bir yetkili Radio New Zealand'e yaptığı açıklamada, ülkenin Uzak Kuzey bölgesindeki plajda hayatını kaybeden balinaların sayısının 12 ila 15 arasında olduğunun tahmin edildiğini, bazı balinaların ise tekrar denize bırakıldığını söyledi.

Perşembe günü yerel saatle 19.00 civarında olay hakkında ihbar aldıklarını belirten yetkili, ekiplerin derhal olay yerine gönderildiğini ancak yükselen gelgit ve havanın kararması nedeniyle koşulların güvenli olmaması üzerine geri çekildiklerini ifade etti.

Kurtarma çalışmaları cuma günü zorlu koşullarda devam ederken, bakanlık Far North bölgesindeki Maori kabileleriyle işbirliği yaptı. Habere göre ölen balinalar gömülmek üzere taşındı.

Uzunluğu 2,6 metreye kadar ulaşabilen ve okyanus yunusları ailesine mensup olan cüce katil balinalar daha önce de Ninety Mile Plajı'nda karaya vurmuştu. 2018 yılında yaklaşık 12 balina karaya vurmuş, bunlardan 8'i karşı kıyıdaki daha sakin sulara taşınmıştı. Ancak yeniden denize bırakılan balinalardan yalnızca 1'i hayatta kalmıştı.