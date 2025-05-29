Yeni Zelanda'dan Nepal'e Tarihî Ziyaret - Son Dakika
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Yeni Zelanda'dan Nepal'e Tarihî Ziyaret

29.05.2025 11:31
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Başbakan Yardımcısı Peters, Nepal'de ikili ilişkileri güçlendirmek için önemli görüşmeler yaptı.

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, Nepal'e ilk ziyaretinde Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli ve Dışişleri Bakanı Arzu Rana Deuba ile bir araya geldi.

Peters, X hesabından yaptığı açıklamada, Nepal'in başkenti Katmandu'da Oli ve Deuba ile görüşmesinde Yeni Zelanda'nın, Güney ve Güneydoğu Asya'daki ilişkilerini geliştireceğini belirtti.

Görüşmede güvenlik alanındaki bölgesel ve küresel ortak çıkarların ele alındığını aktaran Peters, çok taraflılığa bağlılığın ve kurallara dayalı uluslararası sistemi korumak için birlikte çalışmanın öneminin vurgulandığını kaydetti.

Peters, ülkesinin, Nepal ile en uzun süreli ilişkilerinden memnuniyet duyduğunu, iklim eylemine olumlu katkılarının takdir edildiğini bildirdi.

Ülkenin Yeni Zelanda'nın Global Green Growth Enstitüsüne yaptığı 15 milyon Yeni Zelanda doları (1,4 milyon dolar) tutarındaki katkıdan yararlanabileceğini belirten Peters, küresel ticaret ve ekonomik sistem üzerindeki çoklu baskıları ve ikili işbirliğini güçlendirmenin yollarını da görüştüklerini kaydetti.

Peters, turizm ve ticaretin büyümesini desteklemek üzere Yeni Zelanda ile Nepal arasında yakın gelecekte "Hava Hizmetleri Anlaşması" imzalanması hedefinin ele alındığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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