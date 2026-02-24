Yeni Zelanda'dan Prens Andrew'a Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Zelanda'dan Prens Andrew'a Destek

24.02.2026 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Zelanda, Kral 3. Charles'ın Prens Andrew'u taht sırasından çıkarması için İngiltere'yi destekliyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Kral 3. Charles'ın, Jeffrey Epstein bağlantıları nedeniyle ünvanlarını kaybeden kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'ın kraliyet tahtı veraset sıralamasından çıkarılması konusunda İngiltere hükümetini desteklediklerini belirterek kimsenin yasaların üstünde olmadığını vurguladı.

İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinden Yeni Zelanda'da hükümet, Avustralya'nın benzer bir destek mektubuyla niyetini belirtmesinin ardından Mountbatten-Windsor'ın taht varisliğine ilişkin gündeme dahil oldu.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre Başbakan Luxon, gazetecilere yaptığı açıklamada, kabine ofisinin son bir haftadır İngiliz mevkidaşlarıyla temas halinde olduğunu doğruladı.

İngiltere hükümetinin her türlü seçeneği değerlendirdiğini vurgulayan Luxon, "Hiç kimse yasaların üstünde değildir. Soruşturma tamamlandıktan sonra İngiltere hükümeti onu taht sırasından çıkarma kararı alırsa bu kararın arkasında duracağız." ifadelerini kullandı.

Eski Prens'in taht sıralamasından çıkarılması gündemde

Mountbatten-Windsor'un, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein ile ilişkisine dair tartışmaların ardından Ekim 2025'te "Prens" ünvanı dahil tüm kraliyet ünvanları elinden alınmıştı. Buna rağmen eski Prens Andrew, taht sıralamasında 8. sırada yer almayı sürdürüyor.

İngiltere hükümeti 20 Şubat'ta, Kral 3. Charles'ın, Mountbatten-Windsor'ın veraset sırasından çıkarılması için yasa hazırlamayı değerlendirdiğini açıklamıştı.

Düzenleme hayata geçirilirse Mountbatten-Windsor'ın tahta çıkma ihtimali tamamen ortadan kalkacak.

Bu yönde düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için İngiltere Parlamentosunun her iki kanadının onaylayacağı yasanın kabul edilmesi ve Kral Charles'ın onay vermesi gerekiyor. Ayrıca, Kral'ın devlet başkanı olduğu Kanada, Avustralya, Jamaika ve Yeni Zelanda'nın da aralarında bulunduğu 14 İngiliz Milletler Topluluğu ülkesinin desteğinin gerekli olduğu biliniyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a mektup göndererek Mountbatten-Windsor'ın veraset sırasından çıkarılması konusunda İngiltere hükümetine destek vermişti.

Kaynak: AA

Yeni Zelanda, İngiltere, Güncel, Prens, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'dan Prens Andrew'a Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Spalletti’nin kaderi Galatasaray’a bağlı Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir

13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:50
Türk futbolunda neler oluyor Nazillispor’da yine çekilme iddiası
Türk futbolunda neler oluyor? Nazillispor'da yine çekilme iddiası
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
11:23
Üç kesime büyük kolaylık Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 13:42:37. #7.12#
SON DAKİKA: Yeni Zelanda'dan Prens Andrew'a Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.