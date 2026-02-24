Yeni Zelanda'dan Prens Andrew'a Destek

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Kral 3. Charles'ın, Jeffrey Epstein bağlantıları nedeniyle ünvanlarını kaybeden kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'ın kraliyet tahtı veraset sıralamasından çıkarılması konusunda İngiltere hükümetini desteklediklerini belirterek kimsenin yasaların üstünde olmadığını vurguladı.

İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinden Yeni Zelanda'da hükümet, Avustralya'nın benzer bir destek mektubuyla niyetini belirtmesinin ardından Mountbatten-Windsor'ın taht varisliğine ilişkin gündeme dahil oldu.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre Başbakan Luxon, gazetecilere yaptığı açıklamada, kabine ofisinin son bir haftadır İngiliz mevkidaşlarıyla temas halinde olduğunu doğruladı.

İngiltere hükümetinin her türlü seçeneği değerlendirdiğini vurgulayan Luxon, "Hiç kimse yasaların üstünde değildir. Soruşturma tamamlandıktan sonra İngiltere hükümeti onu taht sırasından çıkarma kararı alırsa bu kararın arkasında duracağız." ifadelerini kullandı.

Eski Prens'in taht sıralamasından çıkarılması gündemde

Mountbatten-Windsor'un, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein ile ilişkisine dair tartışmaların ardından Ekim 2025'te "Prens" ünvanı dahil tüm kraliyet ünvanları elinden alınmıştı. Buna rağmen eski Prens Andrew, taht sıralamasında 8. sırada yer almayı sürdürüyor.

İngiltere hükümeti 20 Şubat'ta, Kral 3. Charles'ın, Mountbatten-Windsor'ın veraset sırasından çıkarılması için yasa hazırlamayı değerlendirdiğini açıklamıştı.

Düzenleme hayata geçirilirse Mountbatten-Windsor'ın tahta çıkma ihtimali tamamen ortadan kalkacak.

Bu yönde düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için İngiltere Parlamentosunun her iki kanadının onaylayacağı yasanın kabul edilmesi ve Kral Charles'ın onay vermesi gerekiyor. Ayrıca, Kral'ın devlet başkanı olduğu Kanada, Avustralya, Jamaika ve Yeni Zelanda'nın da aralarında bulunduğu 14 İngiliz Milletler Topluluğu ülkesinin desteğinin gerekli olduğu biliniyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a mektup göndererek Mountbatten-Windsor'ın veraset sırasından çıkarılması konusunda İngiltere hükümetine destek vermişti.