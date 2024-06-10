Yeni Zelanda ve Filipinler Savunma ve Güvenlik İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Yeni Zelanda ve Filipinler, savunma ve güvenlik alanında işbirliğini güçlendirmek amacıyla anlaşma imzaladı.
Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, Yeni Zelandalı mevkidaşı Winston Peters ile yaptığı görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Peters ile ikili ilişkileri güçlendirmenin ve işbirliğini artırmanın yollarını görüştüklerini aktaran Manalo, askeri alanda angajmanı artıracak "Karşılıklı Lojistik Destek Anlaşması" imzaladıklarını duyurdu.
Anlaşma kapsamında tarafların, tatbikat, eğitim ve acil durumlarda karşılıklı lojistik destek sağlaması planlanıyor.
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