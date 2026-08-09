Yeniçağa'da Anız Yangını Söndürüldü
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Doğancı ile Şahnalar köyleri arasında anız yangını çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi, vatandaşların da desteğiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
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