Yeniçağa'da salep yetiştiriciliği denemesi başladı, 530 yumru toprağa verildi - Son Dakika
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Yeniçağa'da salep yetiştiriciliği denemesi başladı, 530 yumru toprağa verildi

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Yeniçağa\'da salep yetiştiriciliği denemesi başladı, 530 yumru toprağa verildi
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde tarımsal üretimi çeşitlendirmek amacıyla ilk kez salep yetiştiriciliği denemesi başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle 20 metrekarelik alana 530 piramit türü salep yumrusu üretici Halim Abdullah Akyol tarafından ekildi, gelişim izlenecek.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi amacıyla ilk kez salep yetiştiriciliği için deneme ekimi yapıldı.

İlçede çiftçilik yapan Halim Abdullah Akyol, uzun süredir yaptığı araştırmaların ardından salep yetiştiriciliğini denemeye karar verdi.

Yeniçağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün teknik desteğiyle hazırlanan yaklaşık 20 metrekarelik alana 530 adet piramit türü salep yumrusu toprakla buluşturuldu.

Ekim çalışmasına Yeniçağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Konuk'un yanı sıra ilçe müdürlüğünde görev yapan ziraat mühendisleri katıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Konuk, AA muhabirine, ilçede alternatif ürünlerin tarımsal üretime kazandırılmasına yönelik çalışmaları önemsediklerini söyledi.

Salep yetiştiriciliğinin Yeniçağa için yeni bir üretim alanı olduğunu belirten Konuk, "Üreticimiz Halim Abdullah Akyol, salep yetiştiriciliği konusunda uzun süredir araştırma yapıyor. İlçe Müdürlüğü olarak biz de bu çalışmaya yakından ilgi gösterdik. Ekim öncesinde toprak analizi yapıldı, pH değerimiz ölçüldü. Salep yetiştiriciliğine uygun ortamın oluşturulması amacıyla özel dere kumu kullanılarak alan hazırlandı. Bugün de 20 metrekarelik alanda ilk ekimi gerçekleştirdik." dedi.

İlk ekimin gelişimini yakından takip edeceklerini dile getiren Konuk, elde edilecek sonuçlara göre ilçedeki salep yetiştiriciliği potansiyelini değerlendireceklerini kaydetti.

Üretici Akyol da salep yetiştiriciliğine uzun süredir ilgi duyduğunu ve konu hakkında araştırma yaptığını anlattı.

Yeniçağa'da daha önce böyle bir çalışma yapılmadığını bildiği için denemeye karar verdiğini belirten Akyol, "Ekim öncesinde toprağımızın analizini yaptık, salebin yetişmesi için uygun ortamı oluşturmak amacıyla özel dere kumu kullandık. Bugün de hep birlikte ilk ekimi yaptık." diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yeniçağa'da salep yetiştiriciliği denemesi başladı, 530 yumru toprağa verildi - Son Dakika
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