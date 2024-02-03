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Yeniçağa Gölü kısmen buz tuttu

Yeniçağa Gölü kısmen buz tuttu

Bolu'da, Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.

03.02.2024 15:55
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Bolu'da, Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.

İlçede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi hayatı olumsuz etkiledi.

Yeniçağa Gölü'nün kıyı kısımları ve bazı bölgeleri kısmen buz tuttu.

Kaynak: AA

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