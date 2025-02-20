Yenice'de 20 Köy Yolu Açılıyor

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Yenice'de ilçe Özel İdare ekipleri karla kapanan 20 köy yolunu açıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kar nedeniyle kapanan 20 köy yolu İl Özel İdaresine bağlı Yenice İlçe Özel İdare ekiplerince açılıyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İlçenin yüksek kesimlerinde ve dağ köylerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Armutçuk, Alancık, Darıalan, Hacılar, Hacıyusuflar, Kuzupınarı, Yağdıran, Yeniköy, Karadoru, Sarıçayır, Taban, Namazgah, Çamoba, Soğucak, Kızıldam, Yalıoba, Kabalı, Sazak, Yukarıinova ve Yukarıkaraaşık köy yolları gece kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı Yenice İlçe Özel İdare ekipleri kapanan 20 köy yolunu açmak için çalışmalara başladı. Şuanda kadar karla kapanan 16 köy yolu ulaşıma açılırken, kapalı olan 4 köy yolu ise Yenice İlçe Özel İdare ekiplerince açma çalışmaları devam ediyor.