Yenice'de Taşımalı Eğitime Ara

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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda, "Olumsuz hava koşulları sebebi ve aşırı buzlanma riski ön görüldüğünden, İlçe Hıfzıssıhha kararına istinaden, 10 Şubat Pazartesi günü itibarıyla sadece taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrencilerin ise yarın eğitim öğretime devam edeceği bildirildi.