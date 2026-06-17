Yeniçeri Ocağı Kongresi Sona Erdi - Son Dakika
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Yeniçeri Ocağı Kongresi Sona Erdi

17.06.2026 15:57
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MSÜ'de düzenlenen Türk Askeri Tarih Kongresi, Yeniçerilerin 200. yılına odaklandı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü (Fatih HATEN) Müdürlüğü tarafından düzenlenen "?. Türk Askeri Tarih Kongresi" sona erdi.

Üniversitenin Beşiktaş'taki yerleşkesinde düzenlenen "?. Türk Askeri Tarih Kongresi, Kaldırılışının 200. Yılında Yeniçeri Ocağı ve Yeniçeriler" Kongresi, "kapanış ve değerlendirme" oturumuyla tamamlandı.

Toplam 19 oturumdan oluşan iki günlük kongrede, çok sayıda akademisyen ve araştırmacı çeşitli konularda bildiri sundu.

Gazetecilere iki günlük kongre programını değerlendiren Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Harp Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Gültekin Yıldız, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılışının 200. yılı dolayısıyla 15-16 Haziran'da MSÜ'de "Yeniçeri Ocağı ve Yeniçeriler" temalı bir askeri tarih kongresi düzenlediklerini belirtti.

Yıldız, "Yeniçeriler sadece kaldırılmasıyla değil, 4-4,5 asır Osmanlı Devleti'nin Avrupa nezdinde en önemli askeri gücü olması açısından da önemli olduğu için burada 1300'lerden 1826'ya kadar uzanan süreci 73 akademisyen bildiri sunarak değerlendirdi. Askeri tarafının yanında aynı zamanda Yeniçeriler sosyal, siyasi ve ekonomik olarak da aktörlerdi." dedi.

Yeniçerilerin imparatorluğun geniş coğrafyasına yayılmış olmaları nedeniyle yalnızca askeri alanda değil, Rumeli'den Anadolu'ya ve Arap Yarımadası'na kadar uzanan bölgelerde sosyal ve ekonomik hayat üzerinde de etkili olduklarını kaydeden Yıldız, yerel halkla kurdukları evlilik bağları sayesinde toplumla daha yakın ilişkiler geliştirdiklerini söyledi.

"Tarih yazıldığı ve değerlendirildiği sürece kıymetlidir"

Yıldız, kongrede yurt dışından ve içinden akademisyen ve hocalarla beraber yaklaşık 4,5 asır varlıklarını sürdüren bu önemli askeri kurumun Osmanlı tarihindeki yerini farklı boyutlardan ele almaya çalıştıklarını anlatarak, "Tarih yazıldığı ve değerlendirildiği sürece kıymetlidir. Yoksa 4 asır, 5 asır bazen kendi askeri tarihimiz açısından 2 bin sene, 3 bin sene diyoruz ama yazmadığımız, incelemediğimiz sürece bunun çok bir kıymeti harbiyesi olmuyor. Şu anda gelinen noktada Türkiye'de ve dünyadaki Yeniçeri araştırmaları maalesef 1826'da Ocak kaldırılırken evrak, arşiv belli oranda imha edildiği için tam istediğimiz seviyede olmasa da önemli çalışmalar yapılıyordu. Bu kongre de bunları derleyip toparlamak açısından faydalı oldu." diye konuştu.

Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının ardından Osmanlı'da modern ve düzenli bir ordunun kurulduğunu kaydeden Yıldız, bu ordunun bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin kökeni olarak kabul edilen Kara Kuvvetlerinin temelini oluşturduğunu dile getirdi.

Yıldız, "Yeniçeriler özellikle 15-16. yüzyıllarda sadece İslam dünyası ya da Türk dünyası değil, Avrupa'da da ses getiren bir askeri kurum oldu. Özellikle Batı basınını ve kaynaklarını ele alan tebliğlerde, bildirilerde gördük ki kaldırıldıktan 50-60 sene sonra bile hala etkisi, imajı, verdiği korku devam eden bir kurum olmuş. Yani sadece Osmanlılar değil, Osmanlıların hasmı olan, dostu olan yabancılar da Yeniçeri Ocağı'nı çok yakından takip etmişler." ifadelerini kullandı.

Sempozyumda Yeniçerilerin kurdukları vakıflar aracılığıyla mensuplarına kredi sağladıklarını ortaya koyan bildirilerin de sunulduğunu aktaran Yıldız, "Kültüre dair, Yeniçerilerin Türk askeri müziğine olan katkıları, Türk edebiyatında, Türk sinemasında Yeniçeri imgesi... Yani buralarda da gerek Osmanlı gerek Cumhuriyet döneminde Yeniçerilerin tarihe geçen bir kurum olduğu ve çok farklı açılardan bugün hafızalarda hala aslında dilimizde, kültürümüzde yaşadığı da görülmüş oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

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