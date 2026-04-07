Yeniden Refah, ABD ve İsrail'e Suç Duyurusu Yapacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İran'daki saldırılarla ilgili ABD ve İsrail hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik süren saldırıları nedeniyle bölgenin kan gölüne çevrildiğini belirten Kılıç, "Daha düne kadar PKK'yı, PJAK'ı, YPG'yi silahlandırarak, eğitip donatarak bölgemizi paramparça etmeye çalışan bu küresel zorbaları durduracak tek beşeri güç, ayağa kalktığında Türkiye'dir." ifadesini kullandı.

Kılıç, bölgede yaşanan savaş suçlarına sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu savaş, 'Sadece İran'ın savaşıdır' denilerek geçiştirilemez. 'Bombalanan sadece İran'daki stratejik hedeflerdir.' denilerek İsrail saldırganlığı, Amerikan zorbalığı göz ardı edilemez. Merkez Yürütme Kurulu'muzda alınan karar gereği, İran'da işlenen sistematik ve zincirleme savaş suçları, 175 kız çocuğunun ölümüyle sonuçlanan okul katliamı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump ve savaş kabinesi hakkında ve bununla birlikte İsrail Başbakanı Netanyahu, soykırım kabinesi ve Filistinli mahkumlar için idam yasasını çıkaran terör destekçisi İsrail parlamento üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz."

Bir gazetecinin, İstanbul'da polis noktasına yönelik saldırıya ilişkin sorusu üzerine de Kılıç, yaralanan polislere şifa diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim talebine ve bu kapsamda partilerine ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine yönelik soru üzerine ise Kılıç, "Anayasa'dan kaynaklanan bu hakkı zorlayarak kullanmanın siyasete bir şey katmayacağını düşünüyoruz. Ara seçim için Türkiye'yi zorlamak yerine iktidarı erken seçime zorlamayı daha doğru bir adım olarak görüyoruz. Sayın Özgür Özel partimizi ziyaret edecek. Ziyaret içeriği bu konu mudur, başka konu başlıkları nelerdir perşembe günü geldiğinde kendisinden ve heyetinden duymuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.