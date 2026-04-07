Yeniden Refah, ABD ve İsrail'e Suç Duyurusu Yapacak
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeniden Refah, ABD ve İsrail'e Suç Duyurusu Yapacak

07.04.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suat Kılıç, İran'da işlenen savaş suçları nedeniyle ABD ve İsrail hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İran'daki saldırılarla ilgili ABD ve İsrail hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik süren saldırıları nedeniyle bölgenin kan gölüne çevrildiğini belirten Kılıç, "Daha düne kadar PKK'yı, PJAK'ı, YPG'yi silahlandırarak, eğitip donatarak bölgemizi paramparça etmeye çalışan bu küresel zorbaları durduracak tek beşeri güç, ayağa kalktığında Türkiye'dir." ifadesini kullandı.

Kılıç, bölgede yaşanan savaş suçlarına sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu savaş, 'Sadece İran'ın savaşıdır' denilerek geçiştirilemez. 'Bombalanan sadece İran'daki stratejik hedeflerdir.' denilerek İsrail saldırganlığı, Amerikan zorbalığı göz ardı edilemez. Merkez Yürütme Kurulu'muzda alınan karar gereği, İran'da işlenen sistematik ve zincirleme savaş suçları, 175 kız çocuğunun ölümüyle sonuçlanan okul katliamı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump ve savaş kabinesi hakkında ve bununla birlikte İsrail Başbakanı Netanyahu, soykırım kabinesi ve Filistinli mahkumlar için idam yasasını çıkaran terör destekçisi İsrail parlamento üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz."

Bir gazetecinin, İstanbul'da polis noktasına yönelik saldırıya ilişkin sorusu üzerine de Kılıç, yaralanan polislere şifa diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim talebine ve bu kapsamda partilerine ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine yönelik soru üzerine ise Kılıç, "Anayasa'dan kaynaklanan bu hakkı zorlayarak kullanmanın siyasete bir şey katmayacağını düşünüyoruz. Ara seçim için Türkiye'yi zorlamak yerine iktidarı erken seçime zorlamayı daha doğru bir adım olarak görüyoruz. Sayın Özgür Özel partimizi ziyaret edecek. Ziyaret içeriği bu konu mudur, başka konu başlıkları nelerdir perşembe günü geldiğinde kendisinden ve heyetinden duymuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Suat Kılıç, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Refah, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
Milan Skriniar bir döndü pir döndü Milan Skriniar bir döndü pir döndü
Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı
Mauro Icardi Galatasaray’ı silip attı Mauro Icardi Galatasaray'ı silip attı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

17:16
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
16:52
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
16:05
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
15:56
Trump “İran bu gece yok olacak“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 17:28:29. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.