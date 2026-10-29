Yeniden Refah lideri Erbakan 103. yıl mesajında adil dünya diledi - Son Dakika
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Yeniden Refah lideri Erbakan 103. yıl mesajında adil dünya diledi

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Yeniden Refah lideri Erbakan 103. yıl mesajında adil dünya diledi
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Yeniden Refah lideri Erbakan 103. yıl mesajında adil dünya diledi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü için mesaj yayımladı. Erbakan mesajında paylaşımda, yönetimde ve yargıda adaletin sağlandığı, manevi kalkınma hamlelerinin yapıldığı yeni bir dünyanın kurulmasını diledi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "İnşallah Türkiye'mizin paylaşımda adaletin sağlandığı, yönetimde adaletin sağlandığı, yargıda adaletin sağlandığı, manevi kalkınma hamlelerinin gerçekleştirildiği ve Türkiye'nin öncülüğünde adil bir dünyanın, yeni bir dünyanın kurulduğu 29 Ekim'leri de idrak etmek ve kutlamak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erbakan, mesajında şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Cenabıallah hayırlı eylesin. İnşallah Türkiye'mizin paylaşımda adaletin sağlandığı, yönetimde adaletin sağlandığı, yargıda adaletin sağlandığı, manevi kalkınma hamlelerinin gerçekleştirildiği ve Türkiye'nin öncülüğünde adil bir dünyanın, yeni bir dünyanın kurulduğu 29 Ekim'leri de idrak etmek ve kutlamak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum."

Kaynak: ANKA
Fatih ErbakanPolitikaGüncelDünyaRefahSon Dakika

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