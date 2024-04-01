Kesin olmayan sonuçlara göre 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye genelinde AKP'nin ardından üçüncü parti olan Yeniden Refah Partisi (YRP) 2 il, 37 ilçe ve 22 beldede belediye başkanlığını kazandı.
Şanlıurfa'da AK Parti ile yarışan YRP adayı ipi gögüsleyen taraf oldu. AK Parti'den istifa ederek YRP'ye geçen Mehmet Kasım Gülpınar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı.
YRP Yozgat'ta da birinci parti oldu. ANKA'nın verilerine göre, saat 11.50 itibarıyla sandıkların yüzde 91,22'sinin açıldığı Yozgat'ta 36,53 oy oranına ulaşan YRP, Türkiye genelinde 1 büyükşehir, 1 il, 37 ilçe ve 22 beldede belediye başkanı çıkardı.
Böylece şu andaki kesin olmayan sonuçlara göre, YRP toplam 61 belediye başkanlığı kazandı.
Son Dakika › Güncel › Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimlerinde 61 belediye başkanlığı kazandı - Son Dakika
Elazığ merkezin tek kadın muhtarı olan Seda Gündoğan, 2019 yerel seçimlerinde en yakın rakibine 16 fark atarak kazandı. Bu seçimde ise 142 fark atarak güven tazeledi. Gündoğan, mahallesine birçok hizmet getirerek kız çocuğu olarak neler yapabileceğini ve kadının gücünü gösterdiğini belirtti.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinden Adıyaman merkeze düzenlenen 35 kilometrelik yürüyüşte uyuşturucuyla mücadele için pankartlar açıldı. Yürüyüş sonunda Adıyaman merkezde basın açıklaması yapıldı. Uyuşturucuyla mücadelede tüm kurum ve kuruluşların işbirliği içerisinde olması gerektiği vurgulandı.
Beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavi gören oyuncu Kadir İnanır, durumunun iyiye gitmesi sonrası yoğun bakımdan çıkarıldı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili yapılan açıklamada, tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini ve rehabilitasyon sürecinin uzun bir süreç olduğunu belirtti.
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın resmi olmayan verilerine göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy ile seçimi kazandı. AKP adayı Murat Kurum yüzde 39,59'da kaldı. İtiraz süreleri ise belirlendi.
Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 127 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 2 bin 834 kişi ve 56 araç sorgulandı. Ayrıca, faili meçhul 6 hırsızlık olayının aydınlatıldığı çalışmalarda, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra belde belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin adayı Ersan Çölgeçen, kesin olmayan sonuçlara göre kazandı. Çölgeçen, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek, beldenin gelişimi ve kalkınması için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonun devrilmesine neden oldu. Kazada yaralanan sürücü, dron ile görüntülendi. Olay yerine gelen vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası güvenlik amacıyla alternatif bir güzergah açıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan anne ile iki çocuğu, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?