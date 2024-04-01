Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimlerinde 61 belediye başkanlığı kazandı

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Kesin olmayan sonuçlara göre 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye genelinde AKP'nin ardından üçüncü parti olan Yeniden Refah Partisi (YRP) 2 il, 37 ilçe ve 22 beldede belediye başkanlığını kazandı.

Şanlıurfa'da AK Parti ile yarışan YRP adayı ipi gögüsleyen taraf oldu. AK Parti'den istifa ederek YRP'ye geçen Mehmet Kasım Gülpınar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı.

YRP Yozgat'ta da birinci parti oldu. ANKA'nın verilerine göre, saat 11.50 itibarıyla sandıkların yüzde 91,22'sinin açıldığı Yozgat'ta 36,53 oy oranına ulaşan YRP, Türkiye genelinde 1 büyükşehir, 1 il, 37 ilçe ve 22 beldede belediye başkanı çıkardı.

Böylece şu andaki kesin olmayan sonuçlara göre, YRP toplam 61 belediye başkanlığı kazandı.