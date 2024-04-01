Yeniden Refah Partisi, Bingöl\'ün Ilıcalar ve Sancak beldelerinde belediye başkanlığını kazandı

Bingöl merkeze bağlı Ilıcalar ve Sancak beldelerinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) adayları kazandı.
İl Seçim Kurulunca hazırlanan birleştirme tutanağına göre, 2 bin 189 seçmenin oy kullandığı Ilıcalar beldesinde, YRP'nin adayı Eşref Varol 1033, AK Parti'nin adayı Mehmet Akif Günerigök ise 990 oy aldı.
1799 seçmenin oy kullandığı Sancak beldesinde ise YRP'nin adayı Hayrettin Çiçek 769, AK Parti'nin adayı Nusret Koçin ise 627 oy aldı.
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Türkiye'de yapılan yerel seçimler sonucunda, bir önceki seçime göre 6 büyükşehir belediye başkanlığı el değiştirdi. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3 ve Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir belediye başkanlığı kazandı. CHP'nin büyükşehir belediye başkanlığı sayısı 14'e çıkarken, AK Parti'nin sayısı 12 oldu. Yeniden Refah Partisi ise Şanlıurfa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazandı.
Demirköy ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kedi ve köpeklerin yıllık kuduz aşılaması yapılmaktadır. Aşılama çalışmalarının yanı sıra hayvan sahiplerine kuduz hastalığı hakkında bilgi verilmektedir.
Bilecik'te Tevfikbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir sürücü, Dedeoğlu Caddesine ters yönden girdi. Geri geri manevra yaparken, motosiklet sürücüsüne çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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