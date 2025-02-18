Yeniden Refah Partisi'nden Elazığ Belediye Başkanı'na Kesin İhraç Talebi

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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Elazığ Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, parti disiplin ve ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle, parti Yüksek Disiplin Kuruluna kesin ihraç talebiyle sevk edildi.

Yeniden Refah Partisi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Elazığ Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, parti disiplin ve ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi. Konuya ilişkin Yeniden Refah Partisi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Elazığ Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, partimizin ilke ve disiplin kurallarına aykırı hareket etmesi nedeniyle tedbirli olarak, kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."