Yeniden seçilen MHP Kırklareli İl Başkanı Savaşan, Vali Turan'ı ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, MHP Kırklareli İl Başkanlığına yeniden seçilen Şaban Savaşan'ı makamında kabul etti.

Vali Turan, güven tazeleyerek yeniden il başkanlığı görevine getirilen Savaşan ve beraberindeki heyeti tebrik ederek yeni görev döneminde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, Savaşan ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Savaşan da Vali Turan'a teşekkür etti.