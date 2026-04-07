Yeniden Sinematek, Nisan Ayında "Var Olmanın İzleri" Temasıyla İzmirli Sanatseverlerle Buluşuyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek gösterimleri, nisan ayında her pazar günü "Var Olmanın İzleri: Zaman ve Hatıra" temasıyla Elhamra Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Programda, dünya sinemasından başarılı belgesel filmleri ve yönetmen söyleşileri yer alıyor.

Sanatseverler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek gösterimleri ile nisan ayında var olmanın izlerini takip edecek. Elhamra Sahnesi'nde pazar günleri saat 19.00'da gösterime girecek filmler, "Var Olmanın İzleri: Zaman ve Hatıra" temasıyla izleyici ile buluşacak.

"Yüreğini Eline Al ve Yürü" ile Gazze'de yaşananlar, ilk ağızdan beyaz perdeye taşınıyor

Yönetmenliğini Sepideh Farsi'nin üstlendiği 2025 Fransa, Filistin, İran ortak yapımı belgesel, savaş ve dram türlerindeki "Yüreğini Eline Al ve Yürü" filmi uluslararası festivallerde gösterildi. Film, 2025 yılında Chicago Uluslararası Film Festivali'nde ve Atina Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Belgesel Ödülü'ne layık görüldü. Farsi'nin Filistinli genç bir fotoğrafçı olan Fatima Hassouna ile yaptığı görüntülü görüşmelerden oluşan film, Gazze'de yaşananları ilk ağızdan beyaz perdeye taşıyor. Fatima tanıdıklarının birer birer öldürüldüğü bu koşullarda dünyayı gezmek istediğini dile getirse de nihayetinde Gazze'ye döneceğini söylüyor ve "Memleketimin bana ihtiyacı var" diyor. Film, 12 Nisan Pazar günü saat 19.00'da gösterilecek.

Hafızanın coğrafyasına bir bakış: "Güneşsiz"

Chris Marker'ın yazıp yönettiği 1982 Fransa yapımı belgesel ve dram türlerindeki "Güneşsiz" filmi, 1983 Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Yeni Sinema Forumu Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü. Hafızayı ve görüntünün anlamını sorgulayan film, dünyanın farklı noktalarında kaydedilmiş görüntüleri ve seslendirilen mektupları bir araya getirerek deneysel bir belgesel çalışması ortaya koyuyor. Alışılmışın dışında bir sinema dili kullanan Marker, seyirciye farklı bir film izleme deneyimi sunuyor. Institut Français iş birliği ile gerçekleştirilecek film, 19 Nisan Pazar günü saat 19.00'da gösterilecek.

Kolektif bir olgunluk öyküsü: "Kum Taneleri"

Yönetmen koltuğunda Sarah Gross'un oturduğu 2025 Almanya, ABD ortak yapımı belgesel film "Kum Taneleri", seksenlerindeki iki kadının Margot ve Barbara'nın hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Biri İngiliz diğeri Alman olan bu iki eski dost, zaman içinde değişen politik atmosfere rağmen dostluklarını korumayı başarıyor. Çekimleri sekiz yıl süren film, yönetmenin annesine, kayınvalidesine, başka sanatçılara ve yakın dostlara eşlik ediyor. Sohbetler, anılar ve sanat yoluyla birlikte yaratılan kolektif bir olgunluk öyküsü olan film, 26 Nisan Pazar günü saat 19.00'da gösterilecek. Goethe Institut iş birliği ile gerçekleştirilecek gösterimin ardından yönetmenin katılımıyla söyleşi yapılacak.

"Katmanlar Oluşturmak: Şekil ve Renk ile Kişisel Hikayeler"

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi basın odasında 27 Nisan Pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek "Katmanlar Oluşturmak: Şekil ve Renk ile Kişisel Hikayeler" adlı atölyenin yürütücülüğünü Sarah Gross üstlenecek. Atölyede katılımcılar "Kum Taneleri" filminden yola çıkarak dokunsal ve görsel bir alanda yaratıcı bir şekilde deneme yapma şansına sahip olacak ve filmin temalarının kendi hayatlarında nasıl yankı bulduğunu yansıtacak.

Etkinlik dili İngilizce, etkinliğe katılım sınırlı sayıda ve ücretsiz olacak. Atölyeye başvurular ise 'https://kultursanat.izmir.bel.tr/' adresinden alınacak.