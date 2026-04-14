Cerrahpaşa Raporu: Kaya Bebeğin Ölümü Kaçınılmaz, Hastane ve Hekimlerde Kusur Yok

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Yenidoğan Çetesi davasında, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından hazırlanan 41 sayfalık raporda, 500 gram doğan prematüre Kaya bebeğin ölümünün kaçınılmaz olduğu tespit edildi ve hastane yönetimi ile hekimlere kusur atfedilemeyeceği belirtildi.

Raporda, otopsi yapılmamasının ciddi bir eksiklik olduğu vurgulanırken, mevcut klinik verilere göre bebeğin ölüm nedeninin ileri derecede prematürite, solunum güçlüğü sendromu ve ağır asfiksi olduğu kaydedildi. Tedavi sürecinin tıbben uygun sınırlar içinde olduğu ve tedavi ile ölüm arasında doğrudan bir illiyet bağı kurulamadığı ifade edildi.

Bebeğin son derece düşük yaşama ihtimali olduğu belirtilen raporda, sevk sürecindeki 4 saatlik gecikmenin ölümde önemli rol oynadığı, ancak yenidoğan yoğun bakımdaki müdahalelerin tıbbi hata değil yaşamı sürdürmeye yönelik çaba olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Raporda ayrıca, Adli Tıp Kurumu raporlarına yönelik eleştiriler yer aldı ve Başhekim Ali Dirik için kusur tespiti yapılmadığı sonucuna varıldı.