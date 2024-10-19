Silivri'de, bebek ölümlerine neden olan 'Yenidoğan çetesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ruhsatı iptal edilen özel hastanenin faaliyetlerine son verildi. Hastanedeki hastalar başka hastanelere sevk edilirken, hastanenin tabelası kapatıldı.
Yenidoğan çetesine yönelik soruşturma kapsamında bazı özel hastanelerin ruhsatları iptal edilmişti. Silivri'de bulunan o hastanelerden birinin daha faaliyetlerine son verildi. Akşam saatlerinde hastanedeki hastalar, ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi. Hastanenin tabelası ise kapatıldı.
Son Dakika › Güncel › Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Hastane Kapatıldı - Son Dakika
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