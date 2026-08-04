Yenilikçi Öğretmenler Konferansı Başvuruları 10 Ağustos'ta

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenecek "Yenilikçi Öğretmenler Konferansı ve Kristal Meşale Ödül Programı" için başvurular, 10 Ağustos'ta başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 27 ve 28 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek program için başvuru takvimi belli oldu.

Program, Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, öğretmen ekipleri ile okul ve kurum yöneticilerine yönelik düzenleniyor.

Yenilikçi Öğretmenler Konferansı, öğretmenlerle okul ve kurum yöneticilerinin eğitim öğretim süreçlerinde geliştirdikleri yenilikçi uygulamaları paylaşmalarına, mesleki deneyimlerini farklı paydaşlarla buluşturmalarına ve etkisi kanıtlanmış iyi örneklerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasına imkan sağlıyor.

Konferans, öğretmenler, okul yöneticileri ve eğitim paydaşları arasında deneyim paylaşımını desteklemeyi, eğitimde yenilikçilik ve dijital dönüşüm kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda başvurular, 10 Ağustos-16 Eylül'de yapılacak. Sonuçlar ise 6 Kasım'da ilan edilecek.

Sürdürülebilir ve yenilikçi uygulamaların teşvik edilmesi amaçlanıyor

Konferans kapsamında gerçekleştirilecek Kristal Meşale Ödül Programı, eğitim sisteminin güncel ihtiyaçları ve Bakanlığın öncelikleri doğrultusunda belirlenen tematik alanlarda, ölçülebilir etki oluşturan, sürdürülebilir ve yenilikçi uygulamaları teşvik etmeyi hedefliyor.

Program kapsamında yapılacak değerlendirmeler sonucunda, başarılı bulunan uygulamalar, okul ve kurum yöneticileri ile ekipler ödüllendirilecek.

Konferansta öğretmenler, okul ve kurum yöneticileri, eğitim öğretim süreçlerinde gerçekleştirdikleri yenilikçi uygulamaları paylaşma, mesleki deneyimlerini farklı paydaşlarla buluşturma ve etkisi kanıtlanmış örnekleri ulusal düzeyde tanıtma fırsatı bulacak.

Programa ilişkin başvuru türleri, uygunluk koşulları, tematik alanlar, değerlendirme ölçütleri ve diğer detaylar başvuru kılavuzunda yer alıyor.

Başvurular, "yenilikciogretmenler.eba.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi alınacak.