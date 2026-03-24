Yenimahalle'de Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin önce yol ayrımındaki bariyere, daha sonra yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla atması sonucu sürücü G.Ö., hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi'nde meydana geldi. G.Ö.'nün kontrolünü kaybettiği 06 FG 2681 plakalı otomobil, önce yol ayrımındaki bariyerlere, daha sonra yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü G.Ö., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Ambulans ile Ankara Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılan G.Ö., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.