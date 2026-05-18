Yenimahalle'de Kavga: 2 Yaralı, 1 Gözaltı

18.05.2026 22:48
ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde bir alışveriş merkezinin yemek katında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin yemek katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan kavgada elinde bıçak bulunan bir kişi, 2 kişiyi yaraladı. Saldırgan, alışveriş merkezinde bulunan güvenliklerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

Kaynak: DHA

