Yenimahalle'de Öğretmen Sektör Buluşması

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Öğretmen Sektör Buluşması Programları" çalıştayı düzenlendi.

Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde düzenlenen çalıştaya, hizmet sektörüne nitelikli teknik personel yetiştiren 8 alandaki okul müdürleri, alan şefleri, öğretmenler, sektör temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, meslek odası başkanları ve akademisyenler katıldı.

Çalıştayın kapanışında konuşan Şube Müdürü Erkan Tuzsuz, "milli gençlik, milli üretim, milli kalkınma, mesleki eğitimin başkenti Yenimahalle" vizyonuyla çalıştayın düzenlendiğini belirtti.

Mesleki eğitimde sektörün verdiği eğitimin ve sürece sağladığı katkının önemli olduğuna işaret eden Tuzsuz, sektör ile öğretmenleri buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

Çalıştayda ortaya çıkan görüş ve öneriler, raporlanarak katılımcılara sunuldu.