Yenimahalle'de Öğretmen Sektör Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yenimahalle'de Öğretmen Sektör Buluşması

12.02.2026 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenimahalle'de mesleki eğitim çalıştayı düzenlendi, sektörle öğretmenler buluşturuldu.

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Öğretmen Sektör Buluşması Programları" çalıştayı düzenlendi.

Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde düzenlenen çalıştaya, hizmet sektörüne nitelikli teknik personel yetiştiren 8 alandaki okul müdürleri, alan şefleri, öğretmenler, sektör temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, meslek odası başkanları ve akademisyenler katıldı.

Çalıştayın kapanışında konuşan Şube Müdürü Erkan Tuzsuz, "milli gençlik, milli üretim, milli kalkınma, mesleki eğitimin başkenti Yenimahalle" vizyonuyla çalıştayın düzenlendiğini belirtti.

Mesleki eğitimde sektörün verdiği eğitimin ve sürece sağladığı katkının önemli olduğuna işaret eden Tuzsuz, sektör ile öğretmenleri buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

Çalıştayda ortaya çıkan görüş ve öneriler, raporlanarak katılımcılara sunuldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenimahalle'de Öğretmen Sektör Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan “VAR ziyareti“ iddialarına yanıt Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt
ABD’den 21 ülke için vatandaşlarına kesinlikle gitmeyin uyarısı ABD'den 21 ülke için vatandaşlarına kesinlikle gitmeyin uyarısı
ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü’nü devraldı ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü'nü devraldı
Bahçeli çağrı yapmıştı Ortak raporda, Öcalan’a umut hakkı yok Bahçeli çağrı yapmıştı! Ortak raporda, Öcalan'a umut hakkı yok
E-Devlet’ten doğrulama yapmayana kötü haber 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
CHP’li vekilden Meclis’te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti

21:38
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
21:11
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
21:10
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
20:55
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
20:18
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam
İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam
18:54
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 22:02:52. #7.11#
SON DAKİKA: Yenimahalle'de Öğretmen Sektör Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.