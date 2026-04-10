Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yenişehir Belediye Başkanı'ndan Soruşturma Açıklaması

10.04.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Özyiğit, yürütülen rüşvet soruşturmasına ilişkin hukuka güveninin tam olduğunu belirtti.

BELEDİYE BAŞKANI: HUKUKA OLAN İNANCIMIZ TAMDIR

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı 'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırma' soruşturmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Özyiğit, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, Yenişehir Belediyemize yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyon hakkında çeşitli haberler yer almaktadır. Yenişehir Belediyesi olarak hukuka olan inancımız tamdır; Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimse ya da hiçbir kuruluş kendisini hukukun üstünde göremez. Bu doğrultuda, ilgili kurumlar tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belge eksiksiz şekilde paylaşılmakta, sürece tam bir şeffaflık ve iş birliği içerisinde yaklaşılmaktadır. Belediyemiz, kamu kaynaklarının doğru, etkin ve şeffaf kullanımı konusunda hassasiyetini her zaman korumuştur. Bu doğrultuda, idari süreçlerimiz ve iç denetim mekanizmalarımız titizlikle işlemeye devam etmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gelişmeler oldukça gerekli açıklamalar yapılacaktır. Vatandaşlarımızın, teyit edilmemiş ve spekülatif bilgilere itibar etmemesini önemle rica ederim" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Savcılığı, Abdullah Özyiğit, Yerel Haberler, Yenişehir, Belediye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
Davutoğlu’ndan Özgür Özel’le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum... Davutoğlu'ndan Özgür Özel'le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum...
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp’a getirildi Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp'a getirildi
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
Bursa’da genç kızların saç saça kavgası kamerada Bursa'da genç kızların saç saça kavgası kamerada
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı

13:26
Çağrı Bey Somali’de Türk bayrağını gören sahile akın etti
Çağrı Bey Somali'de! Türk bayrağını gören sahile akın etti
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
İstanbul'da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
12:47
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
12:34
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
12:26
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 14:01:28. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.