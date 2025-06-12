Yenişehir Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine Destek

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi, sporun gelişmesi ve gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren 58 amatör spor kulübüne, toplam 870 bin TL nakdi destek verdi.

Yenişehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine malzeme temini, ulaşım giderleri ve altyapı yatırımları gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla nakdi destek verdi.

"Amatör spor kulüpleri önemli bir misyon üstleniyor"

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, amatör spor kulüplerinin toplum sağlığı ve gençliğin geleceği açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Amatör spor kulüplerimiz, çocuklarımızı ve gençlerimizi hem fiziksel hem de sosyal olarak geliştiriyor. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durarak sporla büyümesi, bizim en öncelikli hedeflerimizden biri. Bu noktada amatör spor kulüpleri önemli bir misyon üstleniyor. Yenişehir Belediyesi olarak bu çabanın destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mithat Ertaş da Özyiğit'e amatör spor kulüplerine verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Belediye, yıl boyunca düzenlediği spor kursları, mahalle turnuvaları, kadınlara yönelik spor etkinlikleri ve altyapı yatırımları ile sporu her yaştan vatandaş için erişilebilir hale getiriyor. "Mahalle Benim Saha Benim" sloganıyla mahallelerde çocuklar için halı sahalar da oluşturmaya başlayan Yenişehir Belediyesi, çocukların güvenli ve erişilebilir alanlarda spor yapabilmesini sağlıyor.