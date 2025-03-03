Yenişehir Belediyesi Ramazan'da Gıda Desteğine Devam Ediyor

Güncel

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi içerisinde temel gıda ürünlerinin bulunduğu kolileri ramazan ayında vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit "Yenişehir'de kimse yalnız değil biz büyük bir aileyiz ve bu kentte dayanışma var" dedi.

Yenişehir Belediyesi, dar gelirlilere gıda desteğini sürdürüyor. Yenişehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı sosyal hizmet ekiplerinin hane ziyaretlerinde yaptıkları sosyal incelemelerde ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara gıda desteği veriliyor. Dar gelirli ailelere dağıtılmak üzere hijyenik koşullarda ve hassasiyetle hazırlanan gıda kolilerinde sıvı yağ, makarna, pirinç, şeker, un, kırmızı mercimek, nohut, kuru fasulye, şehriye ve tuz gibi 16 çeşit temel gıda malzemeleri bulunuyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri gıda kolilerini vatandaşlara tek tek ulaştırıyor.

"Dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Dayanışma ve sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Yenişehir Belediyesi olarak dayanışmayı büyütmek, hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Yenişehir'de kimse yalnız değil; biz büyük bir aileyiz ve bu kentte dayanışma var. Tüm hemşehrilerimize sağlıklı, huzurlu ve bereket dolu bir ramazan ayı diliyorum. Yenişehir Belediyesi olarak, halkımızın yanında olmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.