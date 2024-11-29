Yenişehir'de Ambalaj Atığı Tesisi Kapasite Artırımı - Son Dakika
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Yenişehir'de Ambalaj Atığı Tesisi Kapasite Artırımı

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, tonlarca atığın geri dönüşüme kazandırıldığı Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi'ndeki kapasite artırım çalışmalarını yerinde inceledi. Tesisin günlük işleme kapasitesi 10 tondan 40 tona çıkacak.

29.11.2024 13:34
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(MERSİN) - Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, geçen yıl inşa edilen ve tonlarca atığın geri dönüşüme kazandırıldığı Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi'ndeki kapasite artırım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Özyiğit, "Sıfır atığa giden yolda attığımız adımlar bugün meyvelerini veriyor. Bölgede tek olan bu ayrıştırma ve işleme tesisimizin ikinci etabı Yenişehir'imize hayırlı olsun" dedi.

Yenişehir Belediyesi, sıfır atık çalışmaları kapsamında tamamen kapalı olan ve 350 metrekarelik alandan oluşan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi'nin kapasitesini artırıyor. Tesisin atık işleme kapasitesi önce günlük 10 tona ardından 40 tona ulaşacak. Cam, plastik, pet, kağıt, karton, metal ve naylon grubu atıkların toplanarak ayrıştırıldığı tesis geri dönüşüme önemli bir katkı sunuyor. Yenişehir Belediyesi, tesisin kapasite artırımıyla birlikte daha fazla atığın işlenmesini ve ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak.

Tesiste devam eden inşaat çalışmalarını inceleyen Başkan Özyiğit, tesisin Yenişehir dışında diğer ilçelerin ihtiyacını da cevap verebileceğini söyledi. Başkan Özyiğit, şunları kaydetti:

"Hedefimiz tüm mahallelerimize ulaşmak"

"Yaptığımız çalışmalar iki açıdan önemli, hem atıkları ekonomiye dönüştürüyoruz hem de atıkların doğaya karışmasını engelliyoruz. Doğayı korurken bir yandan da istihdam yarattık. Ayrıca vatandaşlarımızın atıklardan gelir elde edebileceği Yenişehir Çevreci Halk Kart'ı hayata geçirdik. Halkımıza bu çalışmalarımızı anlatıyoruz, sisteme dahil olmalarını sağlıyoruz. Evlerden ve iş yerlerinden atıkları topluyoruz ve bu tesisimizde ayrıştırma işlemi gerçekleşiyor. 2023 yılında bu tesisi kurduk. Günlük 1,5 ton kapasiteli tesisimiz artık ihtiyaca cevap veremiyor. Şimdi 10 tonluk bir tesisi buraya ilave ediyoruz. Çevremizdeki ilçelerden de burada atık ayrıştırma altyapısına sahip olacağız. Umut ediyorum ki bu çevre bilincini bütün Yenişehir'e yüzde yüz oranında kazandırmış olacağız. Sıfır atığa giden yolda attığımız adımlar bugün meyvelerini veriyor. Bölgede tek olan bu ayrıştırma ve işleme tesisimizin ikinci etabı Yenişehir'imize hayırlı olsun. Yenişehir'de yüzde elli seviyesinde olan ki o mahallelerde yüzde yüze ulaşmış durumdayız. Diğer mahallelerde ise kısmi toplama yapılıyor. Bunu yüzde yüze ulaştırmak hedefimiz olacak. Çevre ilçelerle de işleme konusunda iş birliği yapacağız. Kentimizi ve çevremizi hep birlikte koruyacağız."

Proje ile aile bütçesine katkı sunuluyor

Yenişehir Belediyesi, geri dönüşümü sağlamak ve aile bütçesine katkı sunmak amacıyla ilçelilerin atıklardan gelir elde ettiği "Yenişehir Çevreci Halk Kart" projesi ile vatandaşların ayrıştırarak biriktirdiği atıkları ev ve iş yerlerinden topluyor. Tartılarak toplanan atıklar karşılığında Yenişehir Çevreci Halk Kart'a TL yüklemesi yapılıyor ve yerel esnaflarda alışverişlerde kullanılıyor. Atıklar daha sonra Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisine getirilerek paketleniyor ve geri dönüşüm tesislerine sevk ediliyor.

Yenişehir Belediyesi; atık toplama ve ayrıştırma çalışmalarını daha etkili hale getirmek için kent genelinde geri dönüşüm bilincini artıracak eğitim programları, seminerler ve farkındalık çalışmaları da düzenliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yenişehir'de Ambalaj Atığı Tesisi Kapasite Artırımı - Son Dakika

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