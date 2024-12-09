Yenişehir'de Minipaint-3 Ulusal Karma Resim Sergisi Açıldı

Güncel

(MERSİN)- Yenişehir'de yılın son sergisi olan Minipaint-3 Ulusal Karma Resim Sergisi açıldı. Sergide farklı illerden 95 sanatçının toplam 380 eseri bulunuyor. Vatandaşları sergiyi ziyaret etmeye davet eden Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Minipaint-3 Sergisi, Türkiye'nin dört bir yanından sanatçıların eserlerini bir araya getirerek kentin kültür-sanat yaşamına bir soluk getiriyor. Tüm vatandaşlarımızı sergiyi ziyaret etmeye bekliyoruz" dedi.

Yenişehir'de açılışı yapılan Minipaint-3 Ulusal Karma Resim Sergisi, Türkiye genelinden 95 sanatçının eserlerini bir araya getirerek resim sanatının farklı tekniklerini, tarzlarını ve temalarını izleyicilerle buluşturuyor. Sergide, her biri özenle seçilen 380 eser yer alıyor. Yılın son sergisi olma özelliğini taşıyan Minipaint-3, 6 Ocak 2025 tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

"Sanat kenti Yenişehir vizyonu güçleniyor"

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, sanatın toplum üzerindeki birleştirici ve dönüştürücü gücüne dikkat çekerek, "Sanat galerilerimizle Mersin'in kültürel dokusunu zenginleştirmeye devam ediyoruz. Amacımız, daha fazla insanı sanatla buluşturmak ve sanatçılarımıza destek olmaktır. Minipaint-3 Sergisi, Türkiye'nin dört bir yanından sanatçıların eserlerini bir araya getirerek kentin kültür-sanat yaşamına bir soluk getiriyor. Tüm vatandaşlarımızı sergiyi ziyaret etmeye bekliyoruz" diye konuştu.