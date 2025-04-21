Yenişehir'de Uluslararası Çocuk Festivali Başladı

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Uluslararası Çocuk Festivali" başladı. Festivalde çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Bu bayramı tüm dünya çocuklarıyla paylaşma görevi bize düşüyor. Onların neşesi, bizim umudumuzdur" dedi.

Yenişehir Belediyesi, 2'nci Yenişehir Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında Gürcistan, Sırbistan, Rusya, KKTC, Kuzey Osetya, Moldova ve Kazakistan'dan çocukları Mersin'de buluşturdu.

Çocuklar, hafta sonu Marina, Palm City ve Saya Park alışveriş merkezleri ile Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki şenliklerde dans gösterileri düzenledi. Etkinlik kapsamında tiyatro oyunu, resim sergisi, oyun parkı, kukla, illüzyon, dans ve balon gösterisi ile palyaçolarla renkli oyunlar çocuklarla buluştu. Yenişehir Belediyesi ve Bahçeşehir Koleji işbirliğiyle düzenlenen festival kapsamında kente gelen çocuklar Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezindeki şenliklere de katıldı.

"Onların neşesi, bizim umudumuzdur"

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de 7 ülkeden Mersin'e gelen çocukların dans gösterilerini izledi. Özyiğit, 23 Nisan'ın sadece Türkiye'nin değil, tüm dünya çocuklarının bayramı olduğunu vurgulayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel bayramda, farklı ülkelerden gelen çocukları Yenişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu bayramı tüm dünya çocuklarıyla paylaşma görevi bize düşüyor. Onların neşesi, bizim umudumuzdur. Bu bayramda da dünya çocukları barış içinde, sevgiyle buluşuyor" dedi.