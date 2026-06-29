Yenişehir\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangın, köy muhtarlığına ait hazır bekletilen su tankeri ve eğitimli gençlerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Çamönü Mahallesi'ndeki bir evin mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sakinleri, durumu hemen mahalle muhtarı Ercan Saka'ya bildirdi.

Muhtar Saka'nın talimatıyla köyde hazır bulundurulan su tankeri hızla olay yerine sevk edildi. Yangın müdahale eğitimi almış mahalle gençlerinin de desteğiyle alevler, itfaiye ekipleri gelmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin mutfağı ve salonunun bir kısmı hasar gördü.

Yangın sonrası diğer köy muhtarlarına çağrıda bulunan Çamönü Muhtarı Ercan Saka, şu ifadeleri kullandı:

"Evde yangın başlayınca hemen köyümüzdeki tankeri sevk ettik ve facianın önüne geçtik. Buradaki en önemli detay, mahallemizdeki birkaç gencin daha önce 'Yangın Müdahale Eğitimi' almış olmasıydı. Diğer muhtar arkadaşlarıma sesleniyorum; köylerindeki tankerleri her an hazır tutsunlar ve mahalle gençlerine mutlaka yangın eğitimi aldırsınlar."

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.