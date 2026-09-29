Yerel basına göre Batı Trakya'da askeri birlikler üç ayrı tatbikat yaptı

Yerel basına göre Batı Trakya'da askeri birlikler üç ayrı tatbikat yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yerel basına göre, 27 Eylül Pazar günü Gümülcine ve Meriç'te askeri birlikler operasyonel hazırlık için üç ayrı tatbikat yaptı. Yunanistan Trakya Yüksek Askeri Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki tatbikatlara askeri personel, yerel savunma birlikleri ve askeri araçlar katıldı.
Batı Trakya'da, askeri birliklerin operasyonel hazırlık seviyesinin artırılmasına yönelik üç ayrı tatbikat düzenlendiği bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, tatbikatlar 27 Eylül Pazar günü Yunanistan Trakya Yüksek Askeri Komutanlığının sorumluluk bölgesinde gerçekleştirildi.
Gümülcine ve Meriç'te yapılan birlikli taktik tatbikatlarına askeri personelin yanı sıra yerel savunma birlikleri mensupları ile çeşitli askeri araç ve unsurları katıldı.
Tatbikatlarda birliklerin operasyonel hazırlık seviyesinin artırılmasına yönelik çeşitli senaryolar uygulandı.
Kaynak: AA
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