Yerel Halk Yangınla Mücadelede Aynı Kolda - Son Dakika
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Yerel Halk Yangınla Mücadelede Aynı Kolda

Yerel Halk Yangınla Mücadelede Aynı Kolda
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Gömeç'te çıkan yangına vatandaşlar su taşıyarak itfaiye ekiplerine destek veriyor.

VATANDAŞLAR DA ÇALIŞMALARA DESTEK VERİYOR

Gömeç ilçesinde orman dışı alanda başlayıp rüzgarın da etkisiyle ağaçların olduğu bölgeye sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Orman ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. Yol kenarında bazı noktalarda rüzgarın etkisiyle alevlerin yeniden yükselmesi üzerine vatandaşlar, araçlarına ait tankerlerle bölgeye su taşıyarak hortumlarla yangına müdahale etti. Arazide farklı noktalarda çıkan alevlere vatandaşların müdahalesiyle yangının çevreye yayılmasının önüne geçildiği belirtildi. Bölgede etkili olan rüzgar ve arazinin engebeli olması nedeniyle ekiplerin müdahalesi zaman zaman güçleşirken, bölgede söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kadir ÖZEN/BALIKESİR,

Kaynak: DHA

Acil Durum, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

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