Yerel yönetim personeline 2027'de eğitim verilecek, büyükşehirler öncelikli olacak - Son Dakika
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Yerel yönetim personeline 2027'de eğitim verilecek, büyükşehirler öncelikli olacak

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Cumhurbaşkanlığı 2027 Yıllık Programı'nda yerel yönetim personelinin uzmanlaşma düzeyini artırmak için 2027'de eğitim verilmesi öngörülüyor. Eğitimlerle başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetimlerin kapasitesi güçlendirilecek ve hizmet etkinliği artırılacak.

Yerel yönetimlerdeki personelin mesleki niteliğinin ve uzmanlaşma düzeyinin artırılması amacıyla 2027 yılında başta büyükşehir belediyelerinde olmak üzere eğitimler verilmesi planlanıyor.

AA muhabirinin 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre Türkiye'de 51 il özel idaresi ve 1402 belediye bulunuyor.

Yerel yönetimlerde 2025 yılı itibarıyla belediye ve bağlı idarelerin şirketlerinde 660 bin 438, il özel idarelerinde 12 bin 39 ve belediye birliklerinde 660 kişi olmak üzere 673 bin 137 kişi istihdam ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve yerel yönetimlerce merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki belirli hizmet seviyesine ulaşmak için çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda yerel yönetimlerin insan kaynağının uzmanlaşma düzeyinin ve kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini arttırmaya yönelik eğitimler verilecek.

Eğitimlerle yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve hizmet sunumunda etkinliğin artırılması amaçlanıyor.

Yerel yönetimlerin örnek uygulamaları için platform

Yerel yönetimlerin yürüttüğü "iyi uygulama" örneklerinin yer aldığı platform oluşturulacak. Platform ile yerel yönetimlerin başarılı uygulamalarının belediye ve diğer yönetimlerle paylaşılması sağlanacak.

Böylece yerel yönetimlerin deneyimlerinden yararlanılması ve hizmet sunumunda iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Öte yandan, belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların ve muhtarların katılım rolünün güçlendirilmesi amacıyla çalışmalara ağırlık verilecek.

Kaynak: AA
Yerel YönetimEğitimGüncelSon Dakika

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