Yerine Kayyum Atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Akış'a 19 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Verildi

29.04.2026 21:12  Güncelleme: 21:49
(HAKKARİ) - Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Sıddık Akış, hakkında açılan "terör örgütü yöneticiliği" suçlamasında yargılandığı davada 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarpıtıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 3 Haziran 2024'te hakkındaki terör soruşturma nedeniyle yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Akış, tutuklu  bulunduğu  Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya, Akış'ın avukatlarının yanı sıra ailesi ve DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak katıldı.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşma, Akış'ın savunma yapmasıyla devam etti.

Akış'ın savunması ardından avukatları önceki duruşmada mahkemeye sundukları savunmalarını yenileyerek Akış'ın beraat etmesi ve tahliye talebinde bulundu.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Akış'a daha önce "Terör örgütü yöneticiliği" suçundan verilen 19 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:18
21:02
19:55
19:47
19:36
19:12
