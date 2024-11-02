Yerköy\'de Kaza: Motosikletli Genç Hayatını Kaybetti

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YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada Hüseyin Yiğit (39), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Ayanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı Sanayi kavşağında meydana geldi. N.D. yönetimindeki 34 BHV 878 plakalı otomobil ile Hüseyin Yiğit'in kullandığı 66 ADR 155 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Yiğit, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan Yiğit, ambulansla Çiçekdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yiğit, hayatını kaybetti. N.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.