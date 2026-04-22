Yerköy'de Ruhsatsız Silah Taşıyan 2 Şüpheli Gözaltında

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ruhsatsız silah taşıdığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haşim Kılıç Mahallesi Varyant Köprüsü mevkisinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Sürücü D.Ç. ile araçta bulunan M.A'nın üst aramasında 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
