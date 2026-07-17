Yerköy\'de Yangın, 150 Dönüm Tarım Arazisi Zarar Gördü

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hasat çalışmaları sırasında kamyonda çıkan yangının hububat ekili alana sıçraması sonucu 150 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Bahçecik köyü mevkisinde hasadı yapılan ürünlerin yüklendiği kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki hububat ekili alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 100 dönüm hububat ekili alan ile 50 dönüm hasadı yapılmış tarım arazisi zarar gördü.