Yerli 'Gümüş Pasta' Güneş Paneli Üretiminde Devreye Girdi
13.04.2026 14:35
Güneş hücreleri için kritik öneme sahip gümüş pasta, Türk sanayisi tarafından yerli olarak üretilmeye başlandı. Bu gelişme, tedarik sürelerini kısaltmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedefliyor.

Güneş hücrelerinden elektriği toplayıp dış devreye aktaran iletim hatlarını oluşturan 'gümüş pasta', Türk sanayisi için yerli olarak üretilmeye başlandı. Nanografi şirketi tarafından geliştirilen bu ürün, güneş paneli üretiminde kullanılan temel malzemelerden biri olup, daha önce tamamen ithal ediliyordu. Yerli üretimle birlikte tedarik sürelerinin kısaltılması ve maliyetlerin azaltılması hedefleniyor.

Nanografi İnovasyon Uygulama Müdürü Salih Kayılı, gümüş pastanın iletken bir boya olduğunu ve mikro ölçekte devre üretimini mümkün kıldığını belirtti. Ürünün sadece güneş panellerinde değil, otomotiv, beyaz eşya ve elektronik gibi sektörlerde de kullanıldığını vurguladı. Türkiye'deki ihtiyacın tamamen yurt dışından karşılanmasının üretimde gecikmelere neden olduğunu, yerli üretim sayesinde lojistik maliyetlerin azalacağını ve hızlı teslimat imkanının sağlanacağını ifade etti.

Gümüş pasta üretimi, entegre bir tesis altyapısıyla gümüş cevherinden başlayarak nihai ürüne dönüştürülüyor. Bu yaklaşım, teknoloji kazanımı açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Ürün, laboratuvar ve sektör tesislerinde test edilerek sahaya hazır hale getirildi, ilk teslimatlar şubat ayında başladı ve ticarileşme sürecine girdi.

Küresel üretimde Çin'in güçlü bir aktör olduğunu belirten Kayılı, artan talep nedeniyle teslimat sürelerinin uzadığını, yerli üretimin uluslararası rekabet için önem taşıdığını ve ihracat hedeflerine yönelik çalışmaların sürdüğünü ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

