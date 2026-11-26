ABD'de milyonlarca kişi Şükran Günü'nü kutlarken ülkenin yerli halkları, Avrupalı sömürgeciliği döneminde yaşanan katliamları, toprak kayıplarını ve kültürel asimilasyon politikalarını anmak amacıyla her yıl düzenlenen "Ulusal Yas Günü" protestoları kapsamında bir araya geliyor.

ABD'de her yıl kasım ayının dördüncü perşembesi Şükran Günü olarak kutlanıyor.

İlk kez 1621'in sonbahar hasadında Massachusetts eyaletinin Plymouth bölgesinde kutlanan Şükran Günü'nde İngiliz yerleşimciler, bölgedeki yerli Wampanoag halkıyla bir araya gelerek zorlu koşullardaki hasadı andı ve tüm yıl için şükretti.

ABD'nin o dönemki başkanı Abraham Lincoln, İç Savaş döneminde 1863'te Şükran Günü'nü "ulusal bayram" ilan ederken 1941'de Kongre bugünü her yıl kasım ayının dördüncü perşembe gününe sabitledi.

Şükran Günü'nün anlatılmayan yüzü

ABD'liler Şükran Günü'nü yerli Wampanoag halkı ile İngiliz yerleşimcilerin "birlik günü" olarak ansa da yerli halklar hikayenin anlatılmayan bir yüzü olduğunu belirtiyor.

Smithsonian Enstitüsü'nün Amerikan Yerlileri Ulusal Müzesi tarafından hazırlanan eğitim materyallerine göre, Wampanoag halkı, yerleşimciler gelmeden önce de bölgede gelişmiş bir toplumsal düzene sahipti ve halihazırda hasatları uzun yıllardır festivaller ve törenlerle kutluyordu.

1621'deki hasat kutlaması zamanla romantikleştirilerek ABD'nin ulusal kuruluş anlatısının bir parçası haline getirildi, bu süreçte Wampanoag halkının tarihsel deneyimleri ve bakış açısı büyük ölçüde göz ardı edildi.

ABD Ulusal Arşivleri de yaygın Şükran Günü anlatısının, Avrupalı yerleşimcilerle yerli halk arasındaki barışın kısa sürdüğünü ve Wampanoagların sonrasında topraklarının önemli bölümünü kaybettiğini yeterince yansıtmadığına dikkati çekiyor.

ABD Ulusal Arşivleri internet sitesinde, "Bazı Yerli Amerikalılar için Şükran Günü bir kutlama değil, Avrupa sömürgeciliğinin yerli halklar üzerinde yarattığı yıkıcı etkinin acı verici bir hatırlatıcısıdır." ifadeleri yer alıyor.

Dolayısıyla bazı yerli topluluklar, 1621'deki yemek anlatısının sonraki "sömürgeleştirme tarihini görünmez hale getirdiğini" düşünüyor.

Şükran Günü'nün Yas Günü'ne dönüşümü

Öte yandan ülkedeki yerli halklar bugünü bir kutlamadan ziyade yaşadıkları tarihi kayıplar için bir "yas günü" olarak görüyor.

Bugünün her yıl düzenli olarak "yas günü" olarak anılması ise Massachusetts eyaletinin 1970'de yaptığı Şükran Günü kutlamalarına konuşmacı olarak Wampanoag yerlisi Frank James'i davet etmesiyle başladı.

Yetkililer, metni önceden görünce James'in yapacağı konuşmaya izin vermedi, James de kendisine verilen yeni konuşma metnini okumayı reddetti ve Plymouth'daki Cole's Hill anıtının önünde kendi konuşmasını yaptı.

James, konuşmasında Avrupalı seyyahları 1620-21 kışında mahsul hırsızlığıyla suçluyordu.

Şükran Günü, soykırımı, yerli topraklarının gasbedilmesini ve yerli kültürlerinin yok edilmesini hatırlatıyor

New England'ın Amerikan Yerlileri Birliği (UAINE), bunun üzerine 1970'den bu yana her yıl Şükran Günü'nde Cole's Hill'de "yas günü"nde bir araya gelerek protesto gösterileri düzenliyor.

Bu günü başlatan James de vefat ettiği 2001 yılına kadar her yıl düzenli olarak protestolara katılarak konuşmalar yaptı.

UAINE'in internet sitesinde bugüne dair "Birçok yerli halk, Avrupalı seyyahların ya da yerleşimcilerin gelişini kutlamaz. Şükran Günü, milyonlarca yerlinin maruz kaldığı soykırımı, yerli topraklarının gasbedilmesini ve yerli kültürlerinin yok edilmesini hatırlatan bir gündür." ifadeleri yer alıyor.

Ulusal Yas Günü'ne katılanların, yerli atalarını ve yerli halkın direncini onurlandıracağına işaret eden UAINE, bu günün dünya çapında yerli halkların hala maruz kaldığı ırkçılık ve baskıya karşı bir protesto niteliğinde olduğunu vurguluyor.