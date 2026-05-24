Yerli İnternet Dönemi Başlıyor

6 Nisan 1920

1- TÜRKSAT ile gökyüzünde yerli internet dönemi başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Bu yıl AJet uçaklarında başlayacak yüksek hızlı internet hizmetinin, 2027 yılında THY filosuna da sunulması planlanıyor"

"Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli 'Yolcu Portalı' üzerinden internet paketi satın alma, kota takibi ve çok dilli destek hizmetleri sunulacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Hububat üretiminde bu yıl tarihin en yüksek üretim miktarına ulaşılması bekleniyor

Toprak Mahsulleri Ofisince yapılan analize göre, ülke genelinde üretim sezonunun geçen yıla kıyasla daha iyi gerçekleşmesi öngörülüyor

Hasat dönemine kadar üretimi etkileyebilecek olumsuz bir durum yaşanmazsa ülke genelinde hububat üretiminde tarihin en yüksek üretim miktarına ulaşılacağı tahmin ediliyor

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

3- Türkiye "uzay vatan" stratejisini Türk devletleriyle güçlendirecek

Başta Türkiye olmak üzere Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkeler, teknolojik ortaklıkları derinleştirmek, bilim ve insan kaynakları potansiyelini geliştirmek, işbirliği ve entegrasyonu artırmak amacıyla bu alanlardaki ortak girişimlere destek verecek

TDT'nin ortak hedefi niteliğinde planlanan ve yer testlerine odaklanılan nano uydu projesi CubeSat-12U'nun uzay hedeflerine yeni bir boyut getirmesi bekleniyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

4- Uzmanlar, site aidatlarına yeni düzenleme getiren yasa değişikliğine ilişkin detayları anlattı

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz:

"Uzun yıllardır site ve apartman yönetimlerinde ciddi tartışmalara yol açan, zaman zaman yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen ve bazı sitelerin kötü niyetli kişilerin kontrolüne geçmesi olarak nitelendirilen durumların önüne geçiliyor"

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel:

"Yönetici, (yılbaşında) yalnızca geçici işletme projesi hazırlayabilecek ve en fazla üç ay geçerli olacak. Aidatlar yeniden değerleme oranı kadar artırılabilecek ancak kat malikleri genel kurulunda belirlenecek aidat artışları için üst sınır uygulanmayacak"

(Uğur Aslanhan-Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

5- e-Ticarette ikinci el ürün piyasasında en fazla gömlek satıldı

Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu'na göre, e-ticaret üzerinden geçen yıl 751 bin 294 gömlek ve üst giyim satışı yapıldı

Tutar bazında ise geçen yıl en fazla satılan ürünün toplam 594,17 milyon lirayla cep telefonu olduğu görüldü

(Mert Davut-Mertkan Oruç/Ankara)

6- Makine sektörünün ihracatı 4 ayda 9,3 milyar dolara yükseldi

Bu dönemde en yüksek ihracat 1,1 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken onu 767 milyon dolarla ABD, 442 milyon dolarla İtalya izledi

Makine İhracatçıları Birliği Sevda Kayhan Yılmaz:

"Batının siber güvenlik ve düşük karbon odaklı yeni nesil korumacılık duvarlarına uyum sağlarken doğunun teknolojik ham madde ve üretim avantajlarıyla rekabet ettiğimiz bu denklemde dünyanın her yerinde güven duyulan partner olma özelliğimizi korumak istiyoruz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

7- Emtia piyasalarında Fed beklentileri ve jeopolitik gelişmeler etkili oldu

ABD ile Çin arasında tarım ürünleri ticaretinin artırılmasına yönelik açıklamalarla hafta içinde tarım emtialarındaki hareketlenme öne çıkarken Çin'in 2026-2028 döneminde her yıl en az 17 milyar dolarlık ABD tarım ürünü satın alması bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yakın askeri operasyonu iptal ederek müzakerelere alan tanıdığına ilişkin haber akışı, petrolde jeopolitik risk priminin azalmasına neden oldu

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

8- Galatasaray'ın en istikrarlı ismi Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı, 2 bin 455 dakika görev yaparak sarı-kırmızılı takımda Süper Lig'de oynayan 33 futbolcu arasında en fazla süre alan isim oldu

Teknik direktör Okan Buruk'un ligde en fazla süre verdiği ilk 10 futbolcu arasında 4 Türk yer aldı

(Can Öcal/İstanbul)

9- Trabzonspor, Fatih Tekke ile kötü günlerden kupaya yürüdü

2024-2025 sezonunun 27. haftasında ligde 11. sıradayken teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke yönetiminde kötü günleri geride bırakan bordo-mavililer, bu sezon şampiyonluk yarışında yer alarak ligi 3. sırada bitirdi, Ziraat Türkiye Kupası'nın da sahibi oldu

(Selçuk Kılıç/Trabzon)

