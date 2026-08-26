Yerli Kalp-Akciğer Makinesi Başarıyla Kullanıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yerli Kalp-Akciğer Makinesi Başarıyla Kullanıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAÜN Hastanesi'nde yerli LIFELINE HLM, dört açık kalp ameliyatında başarılı bir şekilde uygulandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen yerli kalp-akciğer makinesi "LIFELINE HLM", Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen dört açık kalp ameliyatında başarıyla kullanıldı.

ASELSAN tarafından geliştirilen ve ilk klinik uygulaması Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen cihazın ikinci klinik uygulama merkezi GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi oldu.

Klinik çalışma kapsamında gerçekleştirilen ameliyatlardan birinde hastaya üç damar bypass uygulanırken, bir diğerinde ise minimal invaziv yöntemle kalp kapağı değiştirildi.

Açık kalp ameliyatları sırasında kalp ve akciğerlerin görevini geçici olarak üstlenen cihazın, operasyonlarda başarılı şekilde kullanıldığı belirtildi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, hastaları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında GAÜN Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Karahan'dan bilgi aldı.

Doğan, yerli ve milli sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi açısından cihazın klinik uygulamalarından birinin Gaziantep Üniversitesinde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan da kalp-akciğer makinesinin yaklaşık üç yıllık çalışma sonucunda sağlık çalışanları ve mühendislerin katkısıyla geliştirildiğini ifade etti.

GAÜN Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Karahan ise Gaziantep Üniversitesinin klinik çalışmada baş araştırma merkezi olarak cihazın güvenliği, performansı ve klinik sonuçlarının değerlendirilmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerli Kalp-Akciğer Makinesi Başarıyla Kullanıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı
Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi
Mourinho’dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan... Mourinho'dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...
Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp... Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

13:33
Yabancı kuralı değişti İşte yeni düzenleme
Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme
13:19
ÖSYM’den büyük hata Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
13:18
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek
13:14
Galatasaray’dan ayrılan Icardi ortada kaldı
Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı
12:38
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
12:05
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu geri getirildi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 13:39:29. #7.13#
SON DAKİKA: Yerli Kalp-Akciğer Makinesi Başarıyla Kullanıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement