Yerli Mıknatıssız Elektrikli Motor Projesi Başlıyor

TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı kapsamında, OMÜ, Samsun Üniversitesi ve Ostim Teknik Üniversitesi iş birliğiyle L6-L7 tipi elektrikli araçlara yönelik motor ve motor sürücüsü tasarım projesi başlıyor. Elektrikli motor projesinin tamamlandığında özel bir teknoloji firmasının elektrikli araçlarında bu motorların kullanılacağını belirten OMÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Samsun Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Aktaş, "Projede yürütücü olarak benimle birlikte 4 araştırmacı yer alıyor. Toplamda 5 kişilik bir proje ekibimiz bulunuyor. Bunun yanı sıra 3 yüksek lisans ve 1 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 4 bursiyerimiz de projede görev alıyor. Projemizin maliyeti yaklaşık 3 milyon TL civarında. Projeyi toplam 18 ayda tamamlamayı hedefliyoruz ve bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz" diye konuştu.

'EKİBİMİZLE BİRLİKTE PROJEMİZİ BAŞARIYLA SONUÇLANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Dünyada doğal mıknatıs temininde yaşanan sorunların ardından mıknatıssız elektrikli motor tasarım çalışmalarına başladıklarını belirten Prof. Dr. Aktaş, "Bu projemizde, belirli bir güç aralığında çalışan iki kişilik L6-L7 tipi elektrikli araçlara yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Elektrik motorunu ve motor sürücüsünü kapsayan bir proje olacak. Buradaki motorumuzda, dünyada doğal mıknatıs temininde yaşanan ve büyük ölçüde Çin'in kontrolünde olan sorunları aşmak amacıyla, mıknatıssız yerli elektrik motoru tasarlıyoruz. Aynı zamanda bu motorun sürücüsünü, komponentlerini ve motor kontrol sistemlerini geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı bu doğrultuda ilerletiyoruz. Bu proje, Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında TÜBİTAK 1505 desteğiyle yürütülüyor. Araştırmacı ekibimiz, Samsun Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi ve Ostim Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden akademisyenlerin katılımıyla oluşturuldu. Bu ekip ile birlikte projemizi başarıyla sonuçlandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.