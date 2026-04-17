Yerli Mıknatıssız Elektrikli Motor Projesi Başlıyor - Son Dakika
Yerli Mıknatıssız Elektrikli Motor Projesi Başlıyor

17.04.2026 14:20
OMÜ ve işbirliğiyle L6-L7 tipi elektrikli araçlar için motor tasarımı projesi hayata geçiyor.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Fakültesi'nden (OMÜ) Prof. Dr. Mustafa Aktaş, 2 kişilik elektrikli araçlar için motor ve motor sürücüsü tasarımlarına başladıklarını belirterek, "Bu projemizde, belirli bir güç aralığında çalışan iki kişilik L6-L7 tipi elektrikli araçlara yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Elektrik motorunu ve motor sürücüsünü kapsayan bir proje olacak. Buradaki motorumuzda, dünyada doğal mıknatıs temininde yaşanan ve büyük ölçüde Çin'in kontrolünde olan sorunları aşmak amacıyla, mıknatıssız yerli elektrik motoru tasarlıyoruz. Aynı zamanda bu motorun sürücüsünü, komponentlerini ve motor kontrol sistemlerini geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı bu doğrultuda ilerletiyoruz" dedi.

TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı kapsamında, OMÜ, Samsun Üniversitesi ve Ostim Teknik Üniversitesi iş birliğiyle L6-L7 tipi elektrikli araçlara yönelik motor ve motor sürücüsü tasarım projesi başlıyor. Elektrikli motor projesinin tamamlandığında özel bir teknoloji firmasının elektrikli araçlarında bu motorların kullanılacağını belirten OMÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Samsun Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Aktaş, "Projede yürütücü olarak benimle birlikte 4 araştırmacı yer alıyor. Toplamda 5 kişilik bir proje ekibimiz bulunuyor. Bunun yanı sıra 3 yüksek lisans ve 1 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 4 bursiyerimiz de projede görev alıyor. Projemizin maliyeti yaklaşık 3 milyon TL civarında. Projeyi toplam 18 ayda tamamlamayı hedefliyoruz ve bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz" diye konuştu.

'EKİBİMİZLE BİRLİKTE PROJEMİZİ BAŞARIYLA SONUÇLANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Dünyada doğal mıknatıs temininde yaşanan sorunların ardından mıknatıssız elektrikli motor tasarım çalışmalarına başladıklarını belirten Prof. Dr. Aktaş, "Bu proje, Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında TÜBİTAK 1505 desteğiyle yürütülüyor. Araştırmacı ekibimiz, Samsun Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi ve Ostim Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden akademisyenlerin katılımıyla oluşturuldu. Bu ekip ile birlikte projemizi başarıyla sonuçlandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yerli Mıknatıssız Elektrikli Motor Projesi Başlıyor - Son Dakika

Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Ülke şokta Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
