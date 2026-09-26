Yerli tasarımlı ilk emici özellikli tarama gemisi UAB MAVİ VATAN suya indirildi - Son Dakika
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Yerli tasarımlı ilk emici özellikli tarama gemisi UAB MAVİ VATAN suya indirildi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli tasarımla üretilen ilk emici özellikli tarama gemisi UAB MAVİ VATAN'ın suya indirildiğini bildirdi. 85 metre boyundaki ve 2 bin metreküp kapasiteli gemi, birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete girecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk tersanelerinde yerli tasarımla ilk kez inşa edilen emici özellikli tarama gemisi "UAB MAVİ VATAN"ın suya indirildiğini belirterek, 10 Nisan 2025'te ilk blok kaynağı yapılan geminin birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alınacağını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, konuya ilişkin bilgi verdi.

İlk blok kaynağı 10 Nisan 2025'te yapılan yeni tip emici deniz dibi tarama gemisi UAB MAVİ VATAN'ın suya indirildiğini bildiren Uraloğlu, Türk tersanelerinde ilk kez yerli tasarımla emici özellikli tarama gemisi inşa edildiğini vurguladı.

Uraloğlu, "UAB MAVİ VATAN 85 metre boya, 20 metre tarama derinliğine ve 2 bin metreküp kapasiteye sahip. Özellikle körfezlerimizdeki tarama ve temizlik çalışmalarını Bakanlığımıza ait kendi milli gemimizle gerçekleştirebileceğiz." bilgisini paylaştı.

Bakan Uraloğlu, UAB MAVİ VATAN'ın tam otomasyon özelliği sayesinde seyir halindeyken de tarama yapabileceğinin altını çizerek, "Gemimizi birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yerli tasarımlı ilk emici özellikli tarama gemisi UAB MAVİ VATAN suya indirildi - Son Dakika
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