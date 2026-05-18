Yermak Kefaletle Serbest Bırakıldı

18.05.2026 12:38
Ukrayna'nın eski Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, kara para aklama davasında tutuksuz yargılanacak.

Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesinin, kara para aklamayla ilgili davada Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin eski Başkanı Andriy Yermak'ı tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bıraktığı bildirildi.

Ukrayna basınına göre, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığınca (SAP) yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Yermak, mahkemenin kefalet parası olarak belirlediği 140 milyon Ukrayna grivnasının (yaklaşık 3 milyon 180 bin dolar) ödenmesinden sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yermak için kimin tarafından kefalet parasını ödediğine ilişkin ayrıntılar henüz belli değil.

NABU ve SAP tarafından, 460 milyon Ukrayna grivnası (yaklaşık 10,5 milyon dolar) tutarında "kara para aklama"yla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dava açılan Yermak'ın yargılanmasına Ukrayna Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesinde 12 Mayıs'ta başlanmıştı.

Duruşmadan önce basın toplantısı düzenleyen SAP Başkanı Oleksandr Klimenko, Yermak'ın gözaltına alınmasını veya kefalet karşılığında serbest bırakılmasını talep etmişti.

Mahkemenin, 14 Mayıs'ta düzenlenen 3. duruşmada ise Andriy Yermak'ın tutuklu yargılanmasına karar verdiği bildirilmişti.

Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yermak'ın, 140 milyon Ukrayna grivnası kefalet ödemesi durumunda serbest bırakılacağı ve tutuksuz yargılanacağı bildirilmişti.

Yermak ise son duruşmada yaptığı savunmada suçsuz olduğunu, NABU ile SAP tarafından kefalet olarak belirlenen tutardaki paraya sahip olmadığını söylemişti.

NABU, 29 Kasım 2025 sabah saatlerinde soruşturma kapsamında Devlet Başkanlığı Ofisinde arama yapıldığını bildirmiş, SAP'nin bu soruşturmayı yürüttüğü açıklanmıştı.

Aynı akşam açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Yermak'ın istifa ettiğini duyurmuştu.

NABU'dan 11 Mayıs'ta yapılan açıklamada, SAP ile yürütülen, başkent Kiev'e yakın Kozin yerleşim yerindeki inşaatla bağlantılı yolsuzluk soruşturması kapsamında Yermak'ın şüpheli olarak adının geçtiği belirtilmişti.

Kurumdan daha sonra yapılan açıklamada devam eden kara para aklama soruşturması kapsamında eski Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve bir iş insanı dahil 6 şüphelinin daha belirlendiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

