Yermuk Kampı'na Türkiye'den Yardım - Son Dakika
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Yermuk Kampı'na Türkiye'den Yardım

Yermuk Kampı\'na Türkiye\'den Yardım

Şam'daki Yermuk Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinlilere Türkiye Diyanet Vakfı yardım ulaştırıyor.

16.01.2025 12:51
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Suriye'nin başkenti Şam'daki Yermuk Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinliler, yaşamlarını insani yardımlarla sürdürüyor.

Esed rejimi tarafından bombalanan ve neredeyse tamamı hasar gören kamptaki derme çatma evlerde barınan yaklaşık 16 bin Filistinli, zorlu şartlarda yaşamlarına devam ediyor.

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından kamp sakinlerine yardım elini uzatmaya başladı.

TDV, 2 bin 500 kişiye yardım etti

Şam'da yardım faaliyetlerini sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), kamptaki 2 bin 500 kişiye gıda kolisi ve ekmek yardımında bulundu.

Suriye genelinde yardımlarını sürdüren vakıf, Yermuk'taki ihtiyaç sahibi Filistinleri de unutmuyor.

"Kampta yaklaşık 3 bin 500 aileden oluşan ihtiyaç sahibi var"

Yermuk Mülteci Kampı'nın yardım organizasyonu sorumlularından Filistinli Abdünasır Temim, AA muhabirine, yardımlardan dolayı TDV'ye teşekkür ettiğini söyledi.

Kamptaki herkesin ihtiyaç sahibi olduğunu belirten Temim, "Kampta yaklaşık 3 bin 500 aileden oluşan ihtiyaç sahibi kardeşimiz var. Biz insani yardım koordinasyonu olarak, Türkiye ve İslam dünyasından gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya hazırız. İnsanların gönüllerine umut, sofralarına bereket olmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." dedi.

"Her yardıma ihtiyaç duyuyoruz"

Kampın sakinlerinden İkram el Zammar da Yermuk'ta doğup büyüdüğünü söyledi.

İç savaşta özellikle çocukları için çok korktuğunu dile getiren Zammar, "İnşallah yeni gelen hükümet, bizim ve çocuklarımızın güven ve emniyet içinde yaşamasına yardımcı olacak." dedi.

Zammar, savaşta iş yerine çok yakın bir yere bomba düştüğünü ve yaralandığını kaydederek, "Artık Esed düştü. Geçmişi konuşmak istemiyorum. Geleceğe umutla bakmak istiyorum. Çocuklarımız savaş konusunda çok fazla tecrübe sahibi oldular. Küçücük çocuklar yaşadığı zorluklar nedeniyle bilmemesi gereken çok şey öğrendiler. Ben istiyorum ki rehabilitasyon ekipleri gelip, çocukları normal hayata adapte etsinler." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar yapılan yardımlardan dolayı hayırseverlere teşekkür eden Zammar, "Türkiye ve başka bir yerden gelen her türlü yardıma ihtiyacımız var. Eğitim, sağlık ve nakdi anlamda her yardıma ihtiyaç duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Selwa Süleyman Arif ise "Savaşta evim yıkıldı. Herhangi bir kazancım yok. Şeker hastasıyım. Türkiye'den gelen her türlü yardıma ihtiyacım var. Evimi onarmak istiyorum. Yardımlarınızı bekliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Sivil Toplum, Türkiye, Suriye, Güncel, Yaşam, Dünya, Şam, Son Dakika

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