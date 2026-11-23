Yeryüzü Doktorları Derneğinin, Lübnan'daki Filistinli mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimini desteklemek amacıyla yürüttüğü ücretsiz muayene ve ilaç desteği çalışmaları Beddavi Mülteci Kampı'nda devam etti.

Trablusşam'ın kuzeydoğusunda, şehre hakim tepelik bir arazide 1955'te Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından kiralanan 1 kilometrekarelik alanda kurulan Beddavi Mülteci Kampı'nda yaklaşık 40 bin kişi yaşıyor.

Filistinli nüfusu 21 bin civarında bulunan kampta, kronik yoksulluk, işsizlik ve yüksek nüfus yoğunluğu öne çıkan temel sorunlar arasında yer alıyor.

Günde 90 ila 130 kişi muayene ediliyor

Sağlık altyapısının yetersiz olduğu kampta birkaç sağlık biriminin yanı sıra Şifa Sağlık ve İnsani Hizmetler Derneği (Al Shifaa) bünyesinde hizmet veren El-İnaye Tıp Merkezi bulunuyor. Merkezde günde 90 ila 130 kişi muayene edilirken aylık hasta sayısı yaklaşık 3 bine ulaşıyor.

Merkezde, diş ve göz hastalıkları, ortopedi ve eklem cerrahisi, endokrinoloji ve diyabet, gastroenteroloji, ürolojik cerrahi, kardiyoloji ve damar hastalıkları, deri ve zührevi hastalıklar, çocuk sağlığı ile genel cerrahi gibi birçok alanda poliklinikler ile laboratuvar bulunuyor.

Kamp sakinlerinde en sık görülen sağlık sorunları arasında tansiyon ve diyabetin yanı sıra mevsimsel hastalıklar da bulunuyor. Yaz aylarında ishal ve kusma, kışın ise soğuk algınlığı, nezle ve zatürre vakalarına rastlanıyor.

Yeryüzü Doktorları Derneğinin, Lübnan'daki Filistinli mültecilere yönelik ücretsiz muayene ve ilaç desteği, farklı mülteci kamplarında devam ediyor.

Proje kapsamında Beddavi Mülteci Kampı'nda da 2 aile hekimi, 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile proje koordinatörlerinin de yer aldığı gönüllü sağlık ekibi birinci basamak sağlık hizmeti sundu.

El-İnaye Tıp Merkezi'nde doktorlar hastaları muayene edip şikayetlerini dinledi, reçete yazıp ilaçlarını verdi.

Kronik hastalıklar, kadın ve çocuk sağlığı konusunda bilgilendirilen hastalar da ücretsiz sağlık hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kamp sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz sağlık hizmetinde, kadın ve çocuk hastaların sayısının fazla olduğu görüldü.

"Geniş bir kesime ücretsiz hizmet veriyoruz"

El-İnaye Tıp Merkezi Müdürü Suphi Yasin, yaptığı açıklamada, buradaki kampta doğup büyüdüğünü, ardından üniversitede tıbbi laboratuvar bölümünü okuduğunu söyledi.

Merkezde genel sağlık ve acil muayene ücretinin 3 ile 4 dolar arasında olduğunu, uzmanlık alanlarında ise 10 dolar civarında ücret alındığını anlatan Yasin, şöyle devam etti:

"Bu tutar ülke genelindeki 60 dolar ve üzerinde başlayan muayene ücretlerinin yanında çok düşük bir miktar. Kampta yoksulluk ve iş imkanlarının olmaması nedeniyle çoğu insan tedaviye erişmekte zorluk çektiği için onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Kampta başka tıp merkezleri var ama bizim işlettiğimiz en büyük ve en donanımlısı. Öksüzler ücretsiz tedavi edilirken, geniş bir kesime de ücretsiz hizmet veriyoruz. Yaşlılar için ücretsiz evde bakım projemiz var. Sponsorlar aracılığıyla yoksul aileler ilaçlarını ücretsiz alabiliyor."