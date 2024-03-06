Yeryüzü Doktorları Derneği Ramazan Ayında 20 Ülkede İhtiyaç Sahiplerine Yardım Edecek - Son Dakika
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Yeryüzü Doktorları Derneği Ramazan Ayında 20 Ülkede İhtiyaç Sahiplerine Yardım Edecek

Yeryüzü Doktorları Derneği Ramazan Ayında 20 Ülkede İhtiyaç Sahiplerine Yardım Edecek

Yeryüzü Doktorları Derneği, beslenme sağlığı çalışmaları kapsamında başlattığı 'Hayat Kurtarılmaya Aç' kampanyası ile ramazan ayında 20 ülkede ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıtacak ve iftar sofraları kuracak. Dernek, açlık problemleri yaşayan ülkelerde beslenme sağlığı tedavileri uygulayarak malnütrisyon hastalığına yönelik tıbbi beslenme tedavisi de sağlıyor. Kampanya ile beslenme yetersizliği sorununa dikkat çekmek isteyen dernek, bağışçılar ve halktan destek bekliyor.

06.03.2024 13:35
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Yeryüzü Doktorları Derneği, beslenme sağlığı çalışmaları kapsamında başlattığı "Hayat Kurtarılmaya Aç" kampanyası kapsamında, ramazan ayında 20 ülkede ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıtacak ve iftar sofraları kuracak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yeryüzü Doktorları, ihtiyaç sahibi ülkelerde açlık problemleri için beslenme sağlığı tedavileri uyguluyor.

Afganistan, Yemen, Çad ve Somali'de beslenme merkezleri açan dernek, gıdalardan yeterli enerji, protein ve diğer besin maddeleri alınamadığı için ortaya çıkan malnütrisyon hastalığına yönelik tıbbi beslenme tedavisi de veriyor.

Beslenme sağlığı çalışmaları kapsamında bu yıl "Hayat Kurtarılmaya Aç" kampanyası başlatan dernek, ramazanda 20 ülkede ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapacak.

Dernek, ramazan boyunca Türkiye, Afganistan, Bangladeş, Benin, Çad, Hindistan, Kazakistan, Mali, Pakistan, Somali, Suriye, Yemen, Sri Lanka, Uganda, Peru, Kamerun, Honduras, Gazze, Etiyopya ve Togo'da kumanya dağıtacak ve iftar sofraları kuracak.

Beslenme yetersizliğinden en fazla ölüm Afrika'da görülüyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, beslenme yetersizliği neticesinde en fazla ölüm oranının Afrika'da görüldüğünü belirterek, açlıkla karşı karşıya olan insanların yüzde 70'inin savaş ve şiddetten etkilenen bölgelerde yaşadığını kaydetti.

Güney, "Hayat Kurtarılmaya Aç" kampanyası ile ihtiyaç sahibi ülkelerde beslenme sağlığı problemlerine dikkati çekmek istediklerini anlatarak, "Ramazanda ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için bağışçılarımız ve halkımızdan kampanyamıza destek bekliyoruz. Yapacağınız 880 lira tutarındaki tıbbi beslenme tedavisi bağışı ile açlıktan ölmek üzere olan birinin hayata tutunmasını sağlayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

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